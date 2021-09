La Ville de Sainte-Thérèse honore trois citoyens plus que centenaire

La Ville de Sainte-Thérèse a tenu à souligner le 100e anniversaire de trois de ses citoyens à l’occasion d’une cérémonie qui a eu lieu à la Résidence l’Étincelle le 10 septembre.

Des certificats ont été remis aux trois centenaires qui ont pu profiter d’un diner et d’un spectacle de chant en leur honneur.

Un bref portrait des centenaires

Née le 30 juillet 1917, Hélèna Doyon est une femme de cœur et d’une grande générosité qui a passé sa vie à redonner à son prochain. Passionnée d’écriture et de poèmes, elle peut vous raconter par de douces paroles les périodes les plus mémorables de son parcours de vie.

Née le 9 juillet 1920, Georgette Leduc-Godard est une grand-maman fière de ses enfants et petits-enfants. Par son sourire contagieux, elle répand le bonheur et la joie autour d’elle et participe à des moments inoubliables avec ses proches.

Né le 20 juillet 1920, Jean-Paul Major a plusieurs récits de voyage dans sa poche. Un homme en grande forme qui marche quotidiennement, il est dévoué à répandre sa joie de vivre à ceux et celles qui l’entourent.

« Le contexte pandémique ayant obligé le report de l’événement, la Ville tenait tout de même à souligner le 100e anniversaire de ses concitoyens en bonne et due forme. Leur amour et leur dévotion pour autrui, ainsi que leur immense joie de vivre sont une importante contribution pour la communauté tout entière. En mon nom et au nom de tous les Thérésiennes et Thérésiens, nous vous souhaitons un joyeux 100e anniversaire! » a souligné la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.