Campagne de vaccination contre la grippe

Le Dr Éric Goyer, directeur de santé publique des Laurentides, vous invite à vous faire vacciner contre la grippe afin de vous protéger vous et vos proches. Le 1er novembre prochain débutera la campagne de vaccination dans la région des Laurentides.

La vaccination est la meilleure protection contre les complications de la grippe. La grippe peut fragiliser et provoquer des conséquences graves chez les personnes à risque élevé d’hospitalisation.

À la lumière des recommandations des experts de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), la vaccination est fortement recommandée et offerte gratuitement aux personnes qui ont plus de risque de présenter des complications :

∙ les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de certaines maladies chroniques;

∙ les adultes ayant certaines maladies chroniques (incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse);

∙ les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse;

∙ les personnes âgées de 75 ans et plus.

Afin de diminuer les risques de contamination, la vaccination est aussi offerte gratuitement :

∙ aux proches qui habitent sous le même toit qu’un enfant de moins de 6 mois ou qu’une personne à risque élevé d’hospitalisation ou de décès ainsi qu’à leurs aidants naturels;

∙ aux travailleurs de la santé.

La vaccination est également gratuite pour les personnes suivantes :

∙ les enfants de 6 à 23 mois en bonne santé;

∙ les personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé.

La vaccination contre la grippe est disponible sur rendez-vous seulement . Dès maintenant, vous pouvez obtenir un rendez-vous en ligne ou par téléphone :

1. En ligne sur clicsante.ca : sélectionnez «Vaccin grippe (Influenza)» et suivez les instructions afin de réserver votre rendez-vous.

2. Par téléphone : composez le 1 888 664-2555 du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, samedi, dimanche et jours fériés de 8 h 30 à 16 h 30.

Aucun rendez-vous ne sera donné dans les sites de vaccination.

Plusieurs pharmacies de la région offrent également la vaccination contre la grippe. La prise de rendez-vous est sur clicsante.ca ou encore en contactant directement la pharmacie pour plus d’informations.

Dans le but de rendre l’accès à la vaccination possible pour tous, le CISSS des Laurentides offre un service de navette gratuit aux personnes à mobilité réduite et/ou ayant des contraintes économiques afin de les accompagner vers les sites de vaccination. Pour en faire la demande, il suffit d’appeler le 1 888 664-2555.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides tient à rappeler à la population que le vaccin contre la grippe ne protège pas contre la COVID-19. Pour toutes les personnes admissibles, il est possible de recevoir la vaccination contre la grippe, contre la COVID-19 et contre le pneumocoque en même temps, et ce, lors du même rendez-vous en se renseignant auprès des équipes de vaccination.

Pour toutes les informations en lien avec la vaccination contre la grippe, consultez santelaurentides.gouv.qc.ca sous la rubrique vaccination.