Une autre session de cirque à Mascouche

Le groupe CIRKANA, le volet cirque de la SODAM, annonce l’ouverture de la période d’inscriptions de son école de cirque le 18 novembre pour la session hiver-printemps 2022 à l’École des Hauts-Bois.

La session d’hiver-printemps 2022 débutera la semaine du 10 janvier pour 20 cours. Voyant l’intérêt croissant envers les arts du cirque dans la région, CIRKANA offre une variété de cours dans les différentes disciplines circassiennes telles que l’aérien, l’acrobatie et la jonglerie.

Dès l’âge de 3 ans, les jeunes pourront développer leur force, leur flexibilité et leur motricité tout en s’amusant et en découvrant les arts du cirque. Les plus expérimentés pourront, quant à eux, approfondir leurs techniques et augmenter leur niveau jusqu’à l’étape préparatoire du parcours professionnel. Les enseignants, tous passionnés par le cirque, ont développé durant leur parcours les qualités nécessaires à l’enseignement de leur discipline respective et sauront répondre aux besoins des élèves de tous les niveaux.

Retour des cours pour adultes

Après une petite pause, CIRKANA est fier d’annoncer le retour des cours multidisciplinaires pour les adultes. Accompagné d’un entraîneur, vous aurez la possibilité d’explorer les différentes disciplines des arts du cirque. Il sera aussi en mesure d’adapter le cours selon votre niveau et vos besoins. C’est le cours idéal pour se tenir en forme de façon originale!

Des cours sécuritaires

Fort de son expérience, CIRKANA a adapté ses procédures réglementaires, en suivant les recommandations d’En Piste, le regroupement national des arts du cirque et de la Santé publique. CIRKANA sera en mesure d’offrir des cours sécuritaires pour les participants et pour son équipe d’entraîneurs. La liste des procédures complètes est disponible sur notre site internet (www.sodam.qc.ca/volets/cirkana).

Toute personne qui désire s’inscrire à l’un ou l’autre de nos cours peut le faire en ligne. Vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant les cours et les inscriptions sur notre site internet (www.sodam.qc.ca/volets/cirkana). Vous pouvez aussi nous contacter à [email protected] ou au 450-417- 1277. Attention, les places sont limitées.