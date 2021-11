C'est la grande collecte de jouets des pompiers de Sainte-Thérèse

Les 4 et 5 décembre, entre 8 h et 16 h, les familles thérésiennes sont invitées à apporter des jouets qui ne servent plus, mais qui sont encore en bon état, à la caserne de Sainte-Thérèse (200, boulevard Ducharme), dans le cadre de la grande collecte de jouets de l’Association des pompiers de Sainte-Thérèse.

Les jouets amassés seront remis à l’organisme Dépanne-Tout qui soutient la communauté depuis plus de 25 ans. Tous les items reçus seront inspectés, nettoyés et réparés au besoin à l’atelier de recyclage de jouets de l’organisme. Les jouets ainsi rafraîchis seront vendus à prix modiques et les profits générés seront redistribués à des organismes locaux. Il est important de noter que pour des raisons d’hygiène, les jouets en peluche ou en tissus, comme les toutous, ne sont pas acceptés.

« Nous sommes fiers de cette collecte qui permet de redonner à la collectivité! J’invite les enfants à offrir une seconde vie à leurs jouets en les apportant à la caserne de pompiers. À l’approche des Fêtes, ce petit geste promet de faire des heureux, puisque d’autres jeunes pourront en profiter à leur tour! », a mentionné le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron.

Pour remercier les citoyens de leur générosité, café et chocolat chaud seront servis sur place. De plus, il sera possible de visiter les installations de la caserne! (Le passeport vaccinal ne sera pas requis).