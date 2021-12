Ouf ! Le Père Noël est autorisé à passer dans le ciel du Canada ce soir

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a annoncé qu'il autorisait le Père Noël à voyager dans l'espace aérien canadien afin de faire sa distribution de cadeaux à tous les enfants et adultes du pays.

Lors d'un appel virtuel plus tôt cette semaine, le père Noël a avisé le ministre Alghabra qu'il a rempli sa liste de vérification avant vol - et qu'il l'a vérifiée deux fois.

Le père Noël s'est aussi assuré d'avoir sa preuve de vaccination à portée de main et d'obtenir un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 avant le décollage. Les rennes ont également été autorisés à voyager.

« Cette année, je suis ravi d'autoriser le père Noël et son équipage à voyager dans le ciel canadien. Lorsque j'ai parlé au père Noël, il m'a assuré qu'il satisfaisait à toutes les exigences préalables au retour au Canada et qu'il s'engageait à veiller à sa sécurité, à celle des Canadiens et à celle des travailleurs du secteur des transports. Je souhaite à tous de passer un temps des Fêtes plein de bonheur et de festivités, et ce, en toute sécurité. Joyeux Noël et joyeuses Fêtes! », a fait savoir Omar Alghabra.

Plus tôt ce mois-ci, Transports Canada a inspecté le traîneau du père Noël et ses systèmes de sécurité. Les inspecteurs ont vérifié le train d'atterrissage et les harnais des rennes, ainsi que les systèmes de communication et de navigation. Le sac de cadeaux du père Noël - qu'il ne fallait certainement pas négliger - a également été examiné pour veiller à ce qu'il soit bien attaché au traîneau. Ainsi, le père Noël et ses rennes pourront livrer des cadeaux aux Canadiens d'un océan à l'autre.

Vous pouvez suivre le père Noël et ses rennes sur le site Web NORAD sur la piste du père Noël et sur Twitter en suivant le mot-clic #NORADTracksSanta.