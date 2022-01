ADQR: capitaliser sur la vaccination pour protéger les aînés

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) dévoile les résultats d’un sondage mené auprès de ses membres entre le 13 et le 17 janvier dernier concernant la situation de la cinquième vague de Covid-19 au Québec.

Au total, 1752 membres de l’AQDR ont répondu au sondage mené en ligne. Parmi les données les plus marquantes de sondage, on note que les membres de l’AQDR offrent un fort niveau d’appui à la vaccination obligatoire et à l’élargissement de l’utilisation du passeport vaccinal. En effet, sur une échelle d’appui de 1 à 10, ces mesures reçoivent une note de 8 ou plus de la part de 74% des répondants pour la vaccination obligatoire et de 81% des répondants pour l’utilisation accrue du passeport vaccinal.

Pour le président de l’AQDR Pierre Lynch, ces données démontrent que les membres de l’AQDR et les aînés souhaitent cesser de subir les impacts démesurés de la part de la population non-vaccinée. En effet, une autre donnée du sondage montre que déjà 16% des membres de l’AQDR ont vu un rendez-vous médical qu’ils attendaient être repoussé ou annulé, ce qui représente un impact majeur sur leur vie.

« Il est temps de prendre les mesures d’action rapidement, puisque la satisfaction de nos membres envers ce gouvernement est en baisse, ce dernier ne recueillant une note de 8 ou plus chez seulement 39% de nos membres. Le message est clair : le gouvernement doit agir maintenant pour protéger le réseau de santé et les aînés, puis entamer rapidement une réforme en profondeur du système de santé québécois », affirme M. Lynch.