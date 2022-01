Comment préparer les travaux de réfection de toiture ?

La réfection de la toiture de votre maison est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire pour votre propriété. Non seulement les toitures d'aujourd'hui se sont améliorées esthétiquement, mais elles sont également conçues pour durer de nombreuses années. Pendant que vous vous préparez pour la réfection de votre toiture, vous pouvez faire plusieurs choses pour vous assurer que le travail se déroule le plus facilement possible. Voici comment vous préparer aux travaux de réfection de toiture.

Facilitez l’accès à votre toit

Les couvreurs auront besoin d'accéder facilement à votre toit pour effectuer le travail. Alors qu'une entreprise professionnelle de toiture travaillera aussi proprement que possible, arracher un vieux toit et en installer un nouveau est un projet qui nécessite beaucoup de place autour du périmètre de votre maison. Pour faciliter l’accès des couvreurs à la toiture mais également pour protéger les objets environnants des nombreux débris qui tomberont au sol, il est important de dégager l’allée et le trottoir de votre maison avant l'arrivée des couvreurs.

Éloignez les véhicules et autres objets de votre allée. Cela garantit que votre voiture et autres articles seront en toute sécurité à l'abri des débris et de la poussière. De plus, si vous avez des meubles de patio, un barbecue ou d'autres objets près de la maison, vous devriez également envisager de les déplacer dans le garage ou de les recouvrir d'une bâche en plastique pendant que le travail est effectué.

Pensez à vos enfants et animaux de compagnie

Si vous avez des enfants et/ou des animaux de compagnie, vous voudrez peut-être prendre des dispositions pour qu'ils restent avec un ami ou un parent pendant la réfection de votre toiture. La construction qui a lieu lors d'une installation de revêtement de toiture peut être bruyante, ce qui peut effrayer les animaux et les jeunes enfants. De plus, l'équipement et les matériaux de construction peuvent également présenter un danger pour les enfants.

Préparez l'intérieur de votre maison

Bien que les couvreurs expérimentés fassent de leur mieux pour réduire au minimum la poussière et le bruit lors d'une nouvelle installation de toiture, tout type de construction lourde sur la charpente de votre maison peut provoquer de fortes vibrations. Pour réduire le risque de chute d'un cadre ou d'un miroir lors des travaux de réfection de la toiture, il est préférable de les décrocher temporairement. Il en est de même pour tous les objets fragiles qui pourraient tomber au sol.

Protégez l'extérieur de votre maison

Installer un nouveau revêtement de toiture nécessite de retirer l’ancien, donc de retirer de nombreux clous. Avant l'installation de votre nouvelle toiture, coupez ras votre gazon, car les clous qui tombent au sol peuvent facilement passer inaperçus lorsqu'ils tombent dans l'herbe haute.

Si vous avez des plates-bandes ou des aménagements paysagers autour de votre maison, c'est une bonne idée de les protéger de la poussière et des débris en les recouvrant de bâches. Vous devez également décrocher les plantes suspendues avant le début des travaux de réfection de votre toiture.

Avertissez vos voisins

Avant que les couvreurs ne commencent à travailler, c'est une bonne idée d'informer vos voisins, surtout s'ils ont des enfants ou des animaux qui pourraient être dérangés par le bruit.