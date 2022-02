La Grande Guignolée récolte 700 000 $ pour Moisson Laurentides

La Grande Guignolée 2021 a permis pour Moisson Laurentides de récolter près de 700 000 $ en don et 62 000 kilos de denrées. Mentionnons que c’est la seule banque alimentaire de la grande région des Laurentides.

Ces dons permettront à Moisson Laurentides de poursuivre sa mission de soutien auprès des 20 000 personnes souffrant d’insécurité alimentaire sur l’ensemble du territoire laurentien.

En 2020, la collecte dans la rue n’avait pas eu lieu pour cause de confinement. La température capricieuse n’a pas empêché les gens de passer cette journée avec le sourire. Il y avait un total de 150 points de collectes, de Rosemère à Mont-Laurier.

« Les bénévoles tout comme les donateurs semblaient profondément heureux du retour de l’événement. Partout, on sentait la bonne humeur et la joie. Il faut vivre une Guignolée pour comprendre toute l’énergie qui s’en dégage ! » Annie Bélanger, directrice générale de Moisson Laurentides.

Moisson Laurentides tient à souligner qu’un événement d’une telle ampleur serait impossible à réaliser sans l’implication et le dévouement de milliers de personnes et d’organisations.

Nous tenons à remercier les bénévoles, les partenaires, les municipalités et bien sûr toute la population pour ce succès. Merci aux dizaines d’organismes communautaires participants, à nos porte-paroles ; monsieur Danny Berger et madame Kathy Poulin ainsi qu’à nos partenaires majeurs ; CIME FM, CFLO FM, L’ÉVEIL, le NORD INFO, le TREMBLANT EXPRESS, l’INFORMATION DU NORD, IMAGI AFFICHAGE et BÉLISLE LOCATION DE CAMIONS.

Merci aux dirigeants et aux employés des dizaines d’entreprises pour l’organisation des nombreuses collectes et initiatives. Merci aux 25 établissements scolaires du territoire qui auront réussi à amasser plus de 13 000 kilos de denrées. Merci à l’organisation de la Guignolée des Médias provinciale ainsi qu’à ses différents partenaires.

Dans un contexte socio-économique tendu où les hausses combinées de l’inflation et des taux d’intérêt auront un impact marqué à la fois sur le coût du panier d’épicerie et sur le pouvoir d’achat des personnes déjà fragilisées, la solidarité de chacun est plus que jamais requise. Les prochains mois seront source de défis tant pour Moisson Laurentides que pour les organismes communautaires à l’œuvre sur le territoire.

« Il est certain que le contexte socio-économique actuel, doublé d’un contexte pandémique qui tarde à se résorber, exercera une pression supplémentaire sur les personnes souffrant d’insécurité alimentaire. Il ne serait pas surprenant de voir le nombre de nouvelles demandes d’aide alimentaire continuer à augmenter. » Annie Bélanger, directrice générale, Moisson Laurentides.