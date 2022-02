Les Petits Frères annoncent la mise en place d'une nouvelle équipe de direction générale composée de deux leaders inspirants afin de mener à bien les activités de ces entités : la Fondation des Petits Frères et la Corporation des Petits Frères.

Cette réorganisation solidifiera la structure de l’organisme et servira de tremplin à un ensemble plus vaste d’initiatives sociales et stratégiques visant à sortir de l’isolement des personnes aînées fragilisées et vulnérables.

Les Petits Frères accompagnent actuellement plus de 2 000 personnes du grand âge à travers le Québec. Leur objectif est d’avoir un impact positif sur la vie de plus de 10 000 personnes aînées isolées d’ici 2030.

Leur mission est d’autant plus essentielle dans le contexte actuel, alors que les populations âgées comptent parmi les plus touchées par la pandémie et que le phénomène du vieillissement de la population s’accentue dans la province.

Dans le cadre de ce changement, Caroline Sauriol, qui occupait le poste de directrice générale des Petits Frères depuis 2009, agira maintenant à titre de directrice générale de la Fondation. Elle se consacrera à assurer le développement financier de l’organisation, son rayonnement et sa pérennité.

Afin d’optimiser l’action concertée et l’impact des équipes régionales sur le terrain, Les Petits Frères annoncent également l’arrivée de Martin Goyette au poste de directeur général de la Corporation. Ses responsabilités incluront notamment la gestion des ressources humaines et matérielles, ainsi que la planification et l’optimisation des opérations et programmes d’accompagnements auprès des personnes aînées.