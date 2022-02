Nouveau véhicule de police 100% électrique à Repentigny

Dans son souhait de vouloir mettre de l'avant des projets porteurs et innovants, la Ville de Repentigny et son Service de police (SPVR) dévoilent la toute première autopatrouille électrique au Québec, qui inclue entièrement les éléments de l'autopatrouille actuelle destinée aux appels d'urgence.

Saisissant l'opportunité unique de convertir une Ford Mustang Mach-E, l'organisation a profité de l'occasion pour repenser l'ensemble des composantes du véhicule. Accompagnés de Cyberkar, une entreprise spécialisée dans les solutions technologiques haut de gamme pour véhicules d'urgence, la Ville et le SPVR sont à adapter l'ergonomie pour que l'habitacle réponde davantage au travail des policiers.

Une nouvelle identité graphique aux couleurs contrastantes, qui s'inspirera des standards européens et adaptée à la réalité repentignoise, sera également testée suite aux réflexions d'un comité, auquel participeront les patrouilleurs, avant que le véhicule ne soit mis sur la route.

Une autopatrouille, qui roule 24 / 7, consomme beaucoup de carburant et dégage une quantité significative de CO2. Avec ce véhicule 100% électrique, l'organisation souhaite réduire son empreinte écologique. Une période de tests permettra d'analyser l'utilisation générale de la nouvelle autopatrouille dans un environnement réel : la conduite et l'efficacité de la batterie lors de diverses interventions policières, dans des conditions d'utilisation variées, par l'activation de commandes, comme les gyrophares, et lors d'une pointe de vitesse accrue, lorsque requise.

« Nous sommes extrêmement fiers d'être passés de la parole aux actes, non seulement en matière d'environnement par la réduction de notre empreinte écologique, mais également en démontrant notre volonté à prendre soin de nos employés et d'assurer leur santé et sécurité. Ça prend une administration visionnaire pour oser un tel changement au Québec ». a commenté Nicolas Dufour, maire de Repentigny.

Dans un avenir rapproché, le souhait serait de mettre cette expertise innovante à profit des autres corps policiers du Québec, qui convoiteraient eux aussi, des autopatrouilles électriques. D'ailleurs, preuve de l'engouement pour le projet, des discussions ont déjà été amorcées, notamment avec le New York City Department of Citywide Administrative Services, en lien avec leur commande de 184 Ford Mustang Mach-E, démontrant leur intérêt pour l'expertise développée ici.