Une consultation publique débute aujourd’hui

Le projet de réaménagement de la route 104, à La Prairie, franchit une nouvelle étape avec le dépôt de l’avis de projet au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), démarche qui s’inscrit dans le cadre de la procédure accélérée d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le député de La Prairie et ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, en ont fait l’annonce aujourd’hui.

« Le dépôt de l’avis de projet est la suite logique de notre annonce du mois d’août dernier. C’est une occasion unique pour les citoyennes et citoyens de s’exprimer sur tous les aspects du projet de réaménagement de la route 104. Notre gouvernement compte bien s’assurer que toutes les précautions environnementales seront respectées et faire en sorte que cette route puisse être réaménagée dans les meilleurs délais possible. » mentionne François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie.

Les citoyens et organismes qui désirent partager leurs préoccupations liées à ce projet peuvent le faire jusqu’au 24 mars par l’entremise du Registre des évaluations environnementales du MELCC.

« En 2018, je m’étais engagé à sécuriser la route 104 et, avec le dépôt de l’avis de projet, c’est mission accomplie. Les citoyennes et citoyens qui y circulent bénéficieront, à terme, d’une route plus sécuritaire et plus fluide. J’invite les résidentes et résidents du secteur à participer aux consultations. Le registre environnemental est la plate-forme appropriée à utiliser, peu importe l’aspect qui les préoccupe. » ajoute Christian Dubé, député de La Prairie et ministre de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons que cet important projet permettra d’améliorer la sécurité et la fluidité sur la route 104, entre l’autoroute 30 et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

« Je tiens beaucoup à ce que la population puisse s’exprimer en ce qui a trait aux décisions qui la touchent. Je l’invite donc à utiliser le registre pour se faire entendre sur les enjeux de sécurité qui doivent être évalués en tenant compte de la protection de l’environnement. Ces deux valeurs doivent pouvoir vivre ensemble dans le réaménagement de cette importante voie de circulation. » précise Frédéric Galantai, maire de La Prairie.

Consultez le site Quebec.ca pour plus d’information sur ce projet.