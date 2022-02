Sainte-Thérèse met à jour sa réglementation

Lors de la séance publique du 7 février dernier, la Ville de Sainte-Thérèse a apporté des modifications à la réglementation municipale concernant l’utilisation de l’eau potable. Ces dernières font suite au bilan 2020 du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) découlant de sa Stratégie québécoise d’économie d’eau potable.

Ce faisant, la réglementation de Sainte-Thérèse s’harmonise avec le Modèle de règlement municipal sur l’utilisation de l’eau potable élaboré par le MAMH, en collaboration avec les partenaires municipaux, techniques et ministériels concernés.

La réglementation s’ajuste de la façon suivante :

Le remplissage des piscines et les spas

Le remplissage d’une piscine ou d’un spa est désormais interdit de 6 h à 20 h. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau du réseau de distribution à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure.

Les systèmes de climatisation sans boucle de recirculation

Il est interdit d’installer tout système de climatisation ou de réfrigération, de même que tout compresseur utilisant de l’eau potable. Tout système ou équipement installé avant l’entrée en vigueur du règlement devra être remplacé avant le 1er janvier 2025 par un système n’utilisant pas d’eau potable. Il est permis d’utiliser des systèmes ou appareils reliés à une boucle de recirculation de l’eau sur lesquels un entretien régulier est réalisé.

Les urinoirs à réservoir de chasse automatique

Il est interdit d’installer tout urinoir à chasse automatique muni d’un réservoir de purge utilisant l’eau potable. Tout urinoir de ce type installé avant l’entrée en vigueur du règlement devra être remplacé avant le 1er janvier 2025 par un urinoir à chasse manuelle ou à détection de présence.

Le délai de réparation des tuyaux privés d’approvisionnement défectueux

Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la Ville aussitôt qu’il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le branchement de service. Les employés municipaux pourront alors localiser la défectuosité et la réparer. Si la défectuosité se situe sur la tuyauterie privée, entre le robinet d’arrêt et le compteur, ou entre le robinet d’arrêt et la vanne d’arrêt intérieure du bâtiment, s’il n’y a pas de compteur ou si le compteur est installé dans une chambre près de la ligne de rue, la Ville avise alors le propriétaire de faire la réparation dans un délai de 20 jours.

En 2020, la Ville de Sainte-Thérèse avait déjà modifié l’horaire d’arrosage en collaboration avec les villes de Blainville, Boisbriand et Mirabel afin de mieux répartir la consommation d’eau potable nécessaire à l’arrosage des pelouses et des aménagements paysagers.

« L’eau potable est une richesse inestimable que nous devons préserver. Individuellement, nous pouvons poser bon nombre de petits gestes afin d’éviter de la gaspiller. Mais les villes ont également un rôle à jouer à cet égard. Les modifications réglementaires que nous avons apportées en fonction des nouvelles exigences du MAMH démontrent la volonté de la Ville de Sainte-Thérèse de participer à la préservation cette ressource précieuse », souligne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.