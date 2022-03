Pour l’expérience, mais aussi pour le plaisir, opter pour un emploi dans les festivals et les attractions touristiques

Tourisme Lanaudière est fière de s’associer avec les toutes premières Journées de recrutement ÉAQ, présentées par Hotelleriejobs, pour stimuler les candidatures et faire connaître les postes saisonniers disponibles dans les festivals et attractions touristiques du Québec.

Ce sont les 25 et 26 mars prochains que plus d’une trentaine d’attractions et d’événements ouvriront leurs portes pour rencontrer toutes les personnes intéressées à passer un été à gagner une expérience de travail, avoir du plaisir en équipe et rendre les clients heureux en faisant rayonner sa région.

Avis de recherche !

Les festivals et attractions touristiques du Québec sont à la recherche de joueurs d’équipe prêts à collaborer pour laisser des souvenirs inoubliables et relever des défis avec des gestionnaires humains qui mettent l’épaule à la roue ! Que ce soit dans un musée, un zoo, un parc aquatique, un festival, un événement sportif ou sur un bateau de croisières, tous les passionnés d’activités et du Québec sont les bienvenus !

Chaque été, les activités touristiques partout à travers la province embauchent des milliers de personnes qui contribuent aux expériences mémorables de millions de visiteurs. De guide

touristique à préposé à la billetterie, de poste en cuisine à sauveteur, de préposé à l’entretien ou à la boutique, jusqu’à des emplois spécialisés en mécanique ou en administration, une grande variété de postes dans une grande variété d’activités sont disponibles.

Préparez-vous dès maintenant !

Il est suggéré de planifier sa participation aux Journées de recrutement ÉAQ en :

– Visitant le site Web www.evenementsattractionsemplois.com pour découvrir les

entreprises participantes.

– Remplissant le formulaire d’inscription sur le site Web des entreprises qui vous

intéressent.

– Répondant à l’une des ouvertures de postes sur Hotelleriejobs.com.

– Consultant les offres d’emploi sur le site Monemploientourisme.com.

En travaillant dans les festivals et les attractions, les candidats peuvent s’attendre à :

– Rejoindre une équipe composée de personnes de 14 à 99 ans.

– Contribuer au rayonnement de sa ville et de sa région.

– Développer des compétences utiles et reconnues, peu importe leur choix de carrière.

– Profiter d’un horaire flexible qui permet d’avoir des moments pour pratiquer son loisir ou son sport préféré.

– Sans oublier bien sûr, avoir du FUN !