Les armoires de cuisine en bois sont attrayantes en raison de leur caractère distinct et unique. Certains préfèrent la prévisibilité des matériaux d'ingénierie comme le stratifié, mais si vous voulez un aspect naturel, rien ne se compare aux belles variations de couleurs et aux motifs que l'on trouve dans le vrai bois. Le choix des bonnes essences de bois pour vos armoires dépend en grande partie de vos préférences personnelles en matière de style et de votre budget, et certains sont mieux que d’autres. Pour vous aider avec votre décision, voici quel bois utiliser pour la fabrication d’armoires de cuisine.

L’érable pour la fabrication d’armoires de cuisine

L'érable est un bois dur qui va du presque blanc au crème et qui a un grain fin et lisse. L'érable est un choix de bois populaire car il est facilement disponible et raisonnablement facile à travailler. Il peut être utilisé dans des styles traditionnels, contemporains et modernes selon le style de porte, la finition et les éléments de conception environnants. En raison de son grain fin, l'érable peut être teint ou peint avec de beaux résultats.

Le chêne pour la fabrication d’armoires de cuisine

Le chêne est un bois très dur qui est de couleur brun clair à moyen et qui a un grain grossier et irrégulier. Le chêne est facilement disponible et a été longtemps un choix populaire pour la fabrication d’armoires de cuisine. Les armoires en chêne sont associées à un style plus ancien et obsolète, mais les nouvelles finitions ont donné à cette essence de bois une modeste popularité. Le chêne était traditionnellement teinté, mais les nouvelles finitions de peinture permettent au grain distinctif d'être présenté avec une esthétique plus contemporaine.

Le noyer pour la fabrication d’armoires de cuisine

Le noyer est un bois dur avec une variation importante du grain et de la couleur du blanc crème au brun foncé. Le noyer est considéré comme un bois de première qualité, et il n'est pas aussi facilement disponible que d'autres sélections plus courantes. Cependant, il est raisonnablement facile à travailler. En raison des variations de couleur, le noyer peut être utilisé pour presque tous les styles de portes d’armoires. Une finition claire mettra en valeur les belles variations de couleur naturelles du noyer, tandis qu'une finition foncée donnera un aspect classique.

Le bois de cerisier pour la fabrication d’armoires de cuisine

Le cerisier est considéré comme un bois dur, mais il est plus tendre que les autres bois de cette catégorie. Il a un grain riche avec de petits nœuds, et est souvent associé au travail du bois haut de gamme. Le cerisier est un bois raisonnablement commun car il est facilement disponible, mais il est généralement plus cher que l'érable. Le bois de cerisier a un look classique et intemporel souvent utilisé dans les bureaux traditionnels, les bibliothèques et les cuisines.

Gardez à l'esprit que les couleurs et le grain de chaque essence de bois sont affectés par l'environnement dans lequel elles poussent. Ces caractéristiques naturelles du bois ne donc pas garantir que toutes les pièces de bois d'une cuisine correspondront parfaitement. Mais c’est cette variété qui rend les produits en bois naturel si attrayants.