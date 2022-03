La Cabane Arthur Raymond lance sa saison des sucres le 9 mars prochain. La famille Raymond, fidèle à sa tradition de plaisirs gourmands, vous offrira pour une deuxième édition la formule de boîte repas pour emporter en plus des mets à la carte et des produits de l’érable offerts en boutique.

Un menu traditionnel depuis 1955

Pour les fervents de repas des sucres, la boîte pour emporter est remplie de plats traditionnels faits maison dont le creton maison de Diane, la soupe aux pois de Martine et le fameux ragoût de boulettes de Laurette. Reconnue aussi pour ses bajoues de porc fumées croustillantes, La Cabane offre une expérience gustative réconfortante qui goûte comme dans le temps! Du bonheur pour emporter!

La prise de commandes débute le 9 mars et les boîtes-repas pourront être amassées à partir du 12 mars jusqu’au 24 avril. Sur réservation seulement.

La boutique à La Cabane

Cette année encore, les mets traditionnels du temps des sucres à la carte seront également offerts à la boutique de La Cabane. De plus, plusieurs dérivés des produits de l’érable pour combler les dents sucrées seront en vente dont notre sirop d’érable produit à même notre érablière, les cornets de tire et le succulent beurre d’érable! De plus, il est possible de profiter d’activités sur place afin d’agrémenter votre visite. Les adeptes de sensations fortes pourront acheter des tours de nos manèges sur neige uniques directement à la Cabane, située à proximité des Glissades du Domaine des Pays d’en Haut.

Le Refuge boréal

Avec sa vue imprenable sur les montagnes des Laurentides, La Cabane est un lieu idéal pour déguster nos boîtes gourmandes sous les premiers rayons chauds du printemps. Une terrasse extérieure éphémère est érigée, à deux pas de La Cabane et Les Glissades, afin de partager de bons moments avec votre famille et vos amis aux abords de la forêt en montagne.

À propos du Domaine des Pays d’en Haut

Fondé par Arthur et Laurette Raymond en 1955, le Domaine des Pays d’en haut était connu sous le nom de la Cabane à Sucre Arthur Raymond et ensuite par les Glissades des Pays d’en Haut. Situé au cœur des Laurentides entre monts et vallées, le Domaine des Pays d’en Haut est une destination de plaisirs, pour manger, bouger, se divertir, communier avec la nature ou vivre des émotions fortes regroupant quelque 200 employés.

Un des moteurs économiques importants de la région des Laurentides, le Domaine des Pays d’en Haut c’est :

-Les Glissades : le plus grand centre de manèges sur neige au monde!

-La Cabane : une offre culinaire traditionnelle dans un décor époustouflant niché dans la montagne!

-Le Théâtre : une ouverture culturelle épatante où le réel courtise l’imaginaire!

-L’Hélico : des envolées spectaculaires pour décrocher un moment afin de contempler notre décor boréal!