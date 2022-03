Fermeture du site de vaccination de Saint-Eustache

Dès le 14 mars prochain, le site de vaccination de Saint-Eustache, situé au 454, boulevard Arthur-Sauvé, fermera définitivement ses portes.

Le bail étant arrivé à échéance ainsi que la diminution marquée de l’achalandage des sites de vaccination et du nombre de prises de rendez-vous au cours des dernières semaines ont motivé cette décision de fermeture.

Les personnes ayant déjà un rendez-vous de planifié au site de Saint-Eustache, après le 14 mars, seront contactées personnellement afin d’obtenir un nouveau rendez-vous au site de vaccination de Blainville.

Rappelons que la vaccination sans rendez-vous est toujours disponible dans plusieurs autres sites de vaccination, et ce, pour toutes les personnes admissibles qui désirent recevoir une dose du vaccin contre la COVID-19.

Des cliniques éphémères de vaccination sont également disponibles jusqu’à la fin du mois de mars sur le territoire. Une alternative supplémentaire aux moyens déjà en place pour faciliter l’accès à une 1re dose ou encore aux doses subséquentes du vaccin contre la COVID-19.

Un intervalle de huit semaines ou plus est recommandé entre la 1re et la 2e dose. Pour obtenir une dose de rappel, un intervalle de trois mois ou plus est nécessaire après la dernière dose.

Pour connaître tous les détails, consultez le site : santelaurentides.gouv.qc.ca.