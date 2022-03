Nouvelle subvention pour la mise en place d'un projet touchant la violence conjugale

Le Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR) a reçu la confirmation, en février dernier, de la réception d’une subvention annuelle du ministère de la Sécurité publique à hauteur de 145 000 $ pour un projet pilote en matière de violence conjugale pouvant aller jusqu’à cinq ans.

Bien qu’on en parle davantage, la violence conjugale demeure extrêmement difficile à percevoir. Les objectifs du projet sont de diminuer les cas de violences conjugales sur le territoire de Repentigny et de déceler les victimes potentielles le plus rapidement possible.

Ce projet comporte trois volets de soutien et de suivi : le soutien des victimes de violences conjugales, le soutien des victimes collatérales, plus particulièrement au niveau des enfants impliqués afin d’assurer leur bien-être et les suivis entourant le suspect.

Le projet soumis par le SPVR s’inscrit dans le plan d’action, Évoluons au rythme de notre communauté, entamé il y a plus d’un an et voué, entre autres, à faire évoluer ses pratiques en concertation avec les organismes du territoire pour répondre encore plus adéquatement aux enjeux.

L’équipe aura pour mandat d’agir comme un filet de sécurité après un événement afin d’encadrer les actions à poser dans un souci de bien comprendre les réalités des victimes, de les accompagner adéquatement et d’assurer un suivi constant du dossier tant avec elles qu’avec le suspect. Un travail d’évaluation du risque permettra d’agir en amont et d’être proactif pour éviter autant que possible que ce type d’événement ne se reproduise plus dans le futur.

La mise de l’avant de cette expertise au sein du SPVR permettra de travailler sur plusieurs axes parallèles, dont celui de la prévention et du dépistage de la violence conjugale.