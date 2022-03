Les finales régionales partout au Québec

Du 10 mars au 2 avril, le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux invitent la population à découvrir la relève scientifique du Québec, à l’occasion des douze finales régionales des Expo-sciences Hydro-Québec, qui se dérouleront partout en province.

Grâce aux finales régionales présentées majoritairement en mode virtuel, les jeunes de la relève scientifique et technologique pourront faire connaître leurs projets aux quatre coins de la province. « Les Expo-sciences Hydro-Québec permettent à la jeune relève de se surpasser et au cours des prochaines semaines, des jeunes de partout au Québec présenteront leurs projets à l’occasion des finales régionales du volet secondaire et collégial », souligne Mme Marthe Poirier, directrice générale du Réseau Technoscience.

Les thèmes abordés sont variés et reflètent souvent les préoccupations des exposantes et des exposants : enjeux environnementaux, maladies rares, phénomènes sociaux, utilisation des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle et plus encore.

« Nous sommes très enthousiastes par les projets que présenteront les jeunes. On invite le public à venir encourager la relève. L’Expo-sciences Hydro-Québec représente non seulement une belle occasion d’intéresser les jeunes à la science et aux technologies, mais permet aussi d’enrichir leur expérience et de célébrer l’innovation », mentionne M. Benoit Bourguignon, président du conseil d’administration du Réseau Technoscience, lors du lancement en février dernier.

C’est lors de ces douze finales régionales virtuelles que seront choisis les meilleurs projets du volet secondaire et collégial qui participeront à la Super Expo — sciences Hydro-Québec. Cette grande finale québécoise se tiendra virtuellement du 22 au 24 avril 2022.

Les finales régionales et la finale québécoise sont ouvertes au public gratuitement. Pour assister aux finales virtuelles, les gens sont invités à visiter le technoscience.ca.

Présenté par Hydro-Québec depuis 2011, le programme des Expo-sciences a permis à des centaines de milliers de jeunes d’oser la science, et ce, depuis plus de six décennies. C’est une véritable communauté qui continue chaque jour de jouer un grand rôle dans l’innovation au Québec.

À propos du Réseau Technoscience

Fort de ses membres présents partout au Québec, le Réseau Technoscience stimule et transmet la passion des sciences, de la technologie et de l’innovation chez les jeunes tout en encourageant l’émergence d’une relève scientifique. Le Réseau Technoscience offre notamment les programmes suivants : Expo-sciences, Défis technologiques, Les Débrouillards –, Animations scientifiques et Les Innovateurs à l’école. Il assure également la diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le primaire et le secondaire.

Les Expo-sciences Hydro-Québec sont un programme du Réseau Technoscience et de ses organismes régionaux. Elles sont rendues possibles grâce au soutien d’Hydro-Québec, partenaire présentateur. Ce programme est soutenu financièrement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, par l’entremise du programme NovaScience.

Le Réseau Technoscience bénéficie également de l’appui de partenaires nationaux d’envergure : la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche et Ubisoft. Les publications BLD (Les Explorateurs, Les Débrouillards et Curium) sont partenaires médias des Expo-sciences Hydro-Québec.

Programme NovaScience

Ce programme vise à favoriser une plus grande compréhension de la science et de la technologie par les jeunes et le grand public, ainsi que le développement d’une relève dans ces domaines.