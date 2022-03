Accueil de cinq nouveaux membres au sein de son comité directeur

Déterminés à corriger la situation en santé pour la population laurentienne, les membres du comité directeur de la Coalition Santé Laurentides (CSL) se sont réunis le 8 mars dernier.

Ils ont profité de l’occasion pour souligner l’arrivée de nouveaux acteurs laurentiens importants au sein du comité. Ils ont aussi procédé à l’adoption des premiers éléments de l’action de la Coalition pour 2022.

« Force est de constater que le message porté par la Coalition, depuis un peu plus d’un an, a su résonner auprès de divers milieux. La perspective des nouveaux membres nous permettra, très certainement, de solidifier notre argumentaire. », explique Marc L’Heureux, président de la Coalition Santé Laurentides.

Il se réjouit de la venue de Mme Nadine Le Gal Dg du cégep de Saint-Jérôme ; de Mme Murielle Laberge, rectrice de l’Université du Québec en Outaouais ; de Mme Francine Leroux, présidente du comité des usagers du Lac-des-Deux-Montagnes ; de M. Michael Leduc, Dg de la FADOQ des Laurentides ; et du Dr Paul-André Hudon, président du CMDP du CISSS des Laurentides. L’année 2022 promet d’être chargée pour la CSL, qui compte bien se faire entendre, au nom de tous les Laurentiens et Laurentiennes.

Les grands objectifs de la campagne ont d’ailleurs été discutés et adoptés le 8 mars dernier. Il est question d’un ajout de 1,4 G$ au PQI afin d’assurer la complétion, d’ici 10 ans, des travaux des centres hospitaliers de Saint-Jérôme, de Saint-Eustache et de Mont-Laurier, en plus d’obtenir un plan fonctionnel et technique pour les trois autres centres hospitaliers, soit ceux de Saint-Agathe, de Lachute et de Rivière-Rouge.

Les revendications incluent une correction de l’iniquité régionale du financement en santé afin d’atteindre une adéquation des ressources médicales et des infrastructures nécessaires. La Coalition vise également l’obtention d’engagements fermes et concrets pour le rattrapage urgent du PSOC et autres supports nécessaires aux organismes communautaires des Laurentides.

« Il y a urgence d’agir ensemble et maintenant. Le sous-financement chronique et historique compromet depuis des années la qualité des services de santé offerts à la population, qui ne fait que croître de façon exponentielle. », réitère monsieur L’Heureux.

Avec la ferme intention de sensibiliser et de mobiliser un maximum d’individus, des rencontres politiques ont été planifiées dans les prochains jours.