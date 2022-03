Plus de 1750 postes à temps plein et à temps partiel dans la province

Lowe’s Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant plus de 450 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, tiendra un événement d’embauche au Québec les 17, 18 et 19 mars prochains.

Cet événement a pour objectif de pourvoir plus de 1 750 postes à temps plein et à temps partiel dans la province, dont plus de 120 dans les magasins corporatifs RONA et Réno-Dépôt des Laurentides. L’initiative s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne d’embauche printanière nationale visant à pourvoir quelque 5 000 postes dans le réseau de magasins corporatifs Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt.

« Avec l’engouement que l’on connaît pour la rénovation résidentielle depuis deux ans, notre réseau offre bien plus qu’un emploi ; il offre un terrain d’apprentissage rêvé pour quiconque souhaite développer ses compétences et croître. Que ce soit pour jeter les bases d’une carrière remplie d’occasions de développement ou pour décrocher un emploi d’été permettant d’acquérir des connaissances pratiques en matière de rénovation résidentielle, notre réseau de magasins offre aux Canadiens et Canadiennes en recherche d’emploi un environnement idéal où bâtir des fondations solides pour l’avenir. », s’enthousiasme Marc Macdonald, vice-président principal, Ressources humaines.

Durant ces trois jours, les chercheurs d’emploi pourront rencontrer des membres de l’équipe de recrutement pour découvrir les nombreuses possibilités de carrière et d’emplois étudiants qui s’offrent à eux. Les postes à pourvoir vont des rôles de commis à la réception et d’associé(e) aux ventes à ceux de membres de l’équipe de nuit, en passant par des rôles de soutien administratif et de marchandisage.

La formation : l’élément central de la campagne de recrutement

« Comme le rôle-conseil auprès des clients est une priorité pour nous, la formation est la clé. Nous nous assurons donc d’offrir une formation complète à chaque personne qui se joint à nos équipes dès son entrée en poste et fournissons par la suite de la formation continue afin de maintenir à jour et de développer les compétences de notre personnel. Ainsi, travailler dans un de nos magasins représente pour nos recrues une superbe occasion d’acquérir des connaissances qu’elles pourront mettre en pratique tout au long de leur vie, qu’elles fassent carrière dans l’industrie de la rénovation ou non. », explique Nadine Chiasson, directrice, Acquisition de talents chez Lowe’s Canada.

Tout au long de sa campagne d’embauche, Lowe’s Canada mettra de l’avant, sur ses médias sociaux, des gens passionnés qui se sont développés et qui ont grandi dans leur rôle au sein de l’organisation, et ce, tant en magasin qu’au siège social de Boucherville, au Québec.

Un événement d’embauche en mode hybride

C’est en mode hybride que se tiendra l’événement d’embauche, grâce à la plateforme électronique développée pour Lowe’s Canada : https://carrieres.lowescanada.ca

Les personnes qui souhaitent passer une entrevue en personne peuvent utiliser la plateforme pour réserver une plage horaire d’entrevue ou se présenter au magasin RONA ou Réno-Dépôt de leur choix entre 9 h et 16 h les 17, 18 et 19 mars prochains.

La plateforme permettra à ceux qui préfèrent la voie virtuelle de passer des entrevues d’embauche vidéo en direct dans le confort de leur domicile ou, pour ceux qui ne seraient pas en mesure de se connecter durant la plage horaire de l’événement, de préenregistrer une première entrevue à même la plateforme, et ce, au moment et à l’endroit qui leur conviendra le mieux.