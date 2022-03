Une nouvelle subvention pour l’affichage dans les sites de plein air des Laurentides

L’explosion démographique et le sous-financement de la part du gouvernement Legault créent d’importants problèmes pour les établissements de santé des Laurentides, déplorent la cheffe de l’opposition officielle, Mme Dominique Anglade et la députée responsable des Laurentides, Mme Christine St-Pierre. Celles-ci ont rencontré des représentants de la Coalition santé des Laurentides, la semaine dernière, et ont pris la mesure des défis auxquels font face les hôpitaux de Saint-Jérôme, Saint-Eustache et Mont-Laurier, par manque de financement. Le regroupement dresse un tableau alarmant de la situation et exige un rattrapage de 2,1 milliards de dollars alors que la CAQ ne prévoit que 750 M$ pour toute la région.