Sommet sur la sécurité et le vivre-ensemble à Joliette

Le dossier de la sécurité et du vivre-ensemble à Joliette étant prioritaire pour le conseil municipal, la Ville a tenu un premier sommet portant sur le sujet. L’événement s’est tenu le 10 mars en présence de divers représentants issus des milieux communautaire, institutionnel, économique et politique, des membres de l’administration municipale et des citoyens.

Outre une présentation du diagnostic sur la sécurité de la collectivité, cette rencontre a permis de dégager des objectifs communs et d’échanger sur les principaux enjeux et pistes d’actions en vue d’élaborer un plan d’action sur la sécurité de la collectivité.

« À titre de cité régionale, Joliette doit se démarquer par la qualité de son milieu de vie, et ce, en favorisant la tolérance et le respect de chacun. Notre ville se doit également d’être sécuritaire, et ce, sur l’ensemble de son territoire : dans les quartiers, au centre-ville, dans les parcs et espaces publics et lors d’événements. », mentionne le maire Pierre-Luc Bellerose.

Ce plan d’action vise à ce que Joliette soit un milieu de vie sûr et paisible, favorable au développement du vivre-ensemble, et que la ville demeure une force d’attraction et de dynamisme pour l’ensemble de la région de Lanaudière. Il comprendra des mesures visant à la fois à prévenir la criminalité, à renforcer le sentiment de sécurité au centre-ville et dans les autres espaces publics, à favoriser l’inclusion sociale, à améliorer la sécurité dans les déplacements, notamment à pied et à vélo, ainsi qu’à développer une cohabitation harmonieuse au bénéfice de toutes les Joliettaines et de tous les Joliettains.

« Je me réjouis de pouvoir travailler en partenariat avec le milieu dans l’élaboration de notre plan d’action. C’est ensemble que nous veillerons à ce que Joliette offre un milieu de vie sécuritaire qui se distingue par l’harmonie et le vivre-ensemble. », poursuit le maire.

La Ville s’engage à faire connaître l’évolution de cette démarche au cours des prochains mois.