Christian Charron s’adresse aux gens d’affaires de la région

C’est à l’occasion du Dîner du maire, organisé le 17 mars dernier par le Groupement des Entreprises de Sainte-Thérèse (GEST), de la chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), que des gens d’affaires et des acteurs municipaux de Sainte-Thérèse se sont réunis pour échanger.

Le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron, en a profité pour se présenter et s’adresser à la communauté d’affaires pour la première fois depuis son élection à l’automne dernier.

Accompagné du directeur du Service de l’urbanisme et du développement durable, monsieur Emmanuel Farmer, il a également présenté des projets porteurs et inspirants pour Sainte-Thérèse.

« Je profite de cette rencontre pour souligner le dynamisme et l’implication des commerçants établis chez nous. Nous savons que les deux dernières années ont comporté leurs lots de défis, mais la Ville de Sainte-Thérèse continue de mettre en place des projets favorisant l’essor de notre ville. C’est en continuant de combiner nos efforts que nous insufflerons encore plus de vitalité à la vie commerçante et à la qualité de vie de l’ensemble de la population. », a indiqué monsieur Charron.

Les entrepreneurs ont été ravis d’en savoir davantage sur les projets à venir, notamment sur ceux qui contribueront à vitaliser et embellir le village de Sainte-Thérèse.

De son côté, madame Marie-Chantale Desjardins, présidente du GEST, a souligné le travail remarquable des membres des différents comités du GEST, ainsi que la collaboration durable avec la Ville de Sainte-Thérèse.

« Je suis ravie de tous ces acteurs qui travaillent dans un but commun, soit de dynamiser la ville, de la rendre invitante pour les citoyens et les entrepreneurs, ainsi que de propulser le succès des entreprises de Sainte-Thérèse ! », a-t-elle déclaré.

En plus du soutien financier de la Ville de Sainte-Thérèse, le GEST peut compter sur l’appui de trois partenaires annuels : La Petite Clinique, Prohibition Bar à bière et Vocalys, ainsi que sur la participation bénévole de plus d’une vingtaine d’entrepreneurs qui siègent à différents comités de travail.