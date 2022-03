Le CPE Les petits amis de Lorraine se relève

Grâce au travail conjoint de l’équipe du CPE Les petits amis de Lorraine, dont l’installation de la colline a été ravagée par les flammes en janvier dernier, et de la Ville de Lorraine, des solutions ont été rapidement mis en place afin de relocaliser les enfants qui fréquentaient l’établissement.

Pour le personnel du CPE, il fallait réagir rapidement, malgré le choc qui a suivi l’incendie : démarches auprès des assureurs, rencontres avec les services de sécurité publique, échanges avec des experts en sinistre et collaboration aux enquêtes, sans oublier le plan de relocalisation des enfants. Dès le lendemain de l’incendie, l’administration municipale rencontrait d’ailleurs la directrice générale de l’organisme à but non lucratif, Mme MarieÈve Presseau, pour lui offrir son entière collaboration et lui proposer les lieux disponibles pour relocaliser temporairement les enfants, en attendant la reconstruction de l’installation sur la rue de Belfort.

Après la visite des locaux proposés, la directrice générale devait s’assurer auprès du ministère de la famille que ces lieux respectaient les normes qui encadrent le fonctionnement d’un CPE, un domaine fortement réglementé. Un architecte a même été embauché pour vérifier la conformité des locaux. Pour M me Presseau, soutenir les membres du personnel et bien informer les familles clientes étaient également au cœur des priorités.

Du côté de la Ville, l’équipe des travaux publics a contribué à rénover les locaux qui accueilleront les enfants dans l’ancien poste de police reconverti depuis peu en bureaux administratifs et en poste de police satellite. La municipalité travaille également déjà avec la direction du CPE en vue de la reconstruction du bâtiment, qui faisait également office de siège social, rasé par les flammes.

C’est donc avec fierté que nous sommes désormais en mesure d’annoncer que les poupons et les plus jeunes ont déjà rejoint les deux autres CPE de l’institution situés sur le rang Saint-François et sur le boulevard de Bourbonne, tandis que deux groupes d’enfants seront prochainement relocalisés dans la salle polyvalente de l’ancien poste de police de Lorraine. Finalement, d’autres petits retrouveront leurs éducatrices dans un bâtiment appartenant à la paroisse Saint-Luc, près du parc Lorraine.

« L’équipe du CPE Les petits amis de Lorraine est résiliente et orientée vers les solutions, et nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur l’appui de notre municipalité en pareilles circonstances. », mentionne Mme Presseau.

Le maire de Lorraine a quant à lui tenu à assurer la directrice générale de l’entière collaboration de la Ville pour les prochaines étapes.

« Cette épreuve a touché tant les élus et l’administration que toute la population de Lorraine. Nous continuerons d’épauler l’équipe du CPE tout au long des démarches qui mèneront à la reconstruction de cette installation essentielle pour la clientèle familiale. Je tiens à rassurer Mme Presseau, son équipe n’est pas seule, elle peut compter sur nous. », promet le maire de Lorraine, M. Comtois.