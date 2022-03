Fermeture de la rampe de mise à l’eau à la rivière des Mille-Îles

La Ville de Sainte-Thérèse est propriétaire d’un terrain situé sur l’île Bélair à Rosemère, en bordure de la rivière des Mille-Îles. Sur ce terrain se trouve la station de purification de l’eau, de même qu’un espace vert public donnant accès à la rivière via un quai flottant et une rampe de mise à l’eau bétonnée.

Depuis les dernières années, le conseil municipal de Sainte-Thérèse reçoit des plaintes d’adeptes de canot et de kayak concernant la présence dérangeante de nombreux bateaux à moteur dans ce secteur prisé de la rivière des Mille-Îles.

Il a été aussi porté à l’attention du conseil qu’en raison de la faible profondeur des eaux à cet endroit, les bateaux motorisés constituaient une menace pour l’écosystème qu’on y retrouve.

Ainsi, la Ville de Sainte-Thérèse a décidé de fermer l’accès à la rampe de mise à l’eau en béton située sur le terrain qui lui appartient à compter du printemps 2022. De l’affichage a été installé sur les lieux à cet effet.

Les petites embarcations comme les kayaks, les canots et les planches à pagaie pourront continuer d’être mises à l’eau à l’aide du quai flottant qui demeurera accessible. De même, les visiteurs auront toujours accès au stationnement gratuit, aux tables à pique-nique et à des bancs offrant une magnifique vue sur l’eau, et ce, tout au long de la belle saison.