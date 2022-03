Les MRC de la région, outillées et motivées pour finaliser leurs Plans régionaux des milieux humides et hydriques

À l’aube de la date limite pour déposer leurs Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH), les MRC de la région des Laurentides (Antoine-Labelle, Argenteuil, Deux-Montagnes, La Rivière-du-Nord, des Laurentides, Les Pays-d’en-Haut et Thérèse-De Blainville), la MRC Les Moulins, ainsi que la Ville de Mirabel ont assisté au dernier atelier de la série sur les PRMHH, proposée par les organismes de bassins versants (OBV), Abrinord, COBALI, COBAMIL et OBV RPNS.

Lancée en 2020, la série d’ateliers régionaux sur les PRMHH visait à outiller les MRC pour la réalisation des quatre grandes étapes de leur PRMHH, en leur offrant un espace d’échange et de partage d’expérience.

À chaque atelier, des experts étaient sollicités afin d’apporter des connaissances utiles et de répondre aux questions des équipes de réalisation des PRMHH, et une MRC était invitée à partager son expérience ou ses méthodes pour la réalisation de l’étape en question.

« Participer aux ateliers régionaux, ce fut une occasion unique de partager réflexions et apprentissages. Fidèles à leur mission, les OBV ont agi comme rassembleurs et ont permis la diffusion de savoirs et d’expériences afin que l’ensemble de la région puisse en bénéficier. », affirme Isabelle Marcoux, cofondatrice de l’Institut des territoires, qui a participé à chacun des ateliers.

Le dernier atelier, portant sur l’étape finale de la stratégie de conservation, a eu lieu le jeudi 24 février dernier et a rassemblé près d’une trentaine de participants. Des conférences sur les outils de la conservation et sur la communication incitant à l’action étaient au cœur des sujets abordés. C’est donc avec une foule d’idées pour mobiliser les parties prenantes et mettre en œuvre la conservation des milieux humides et hydriques que les MRC sont ressorties de cet événement.

Pour l’ensemble des quatre ateliers, une douzaine de conférenciers issus des secteurs municipal, gouvernemental, universitaire, économique et communautaire ont participé.

L’ensemble des présentations peuvent d’ailleurs être consultées sur le site Web d’Abrinord. En plus de la grande pertinence des conférenciers, le succès des ateliers est aussi dû, en partie, à la participation active des organismes de conservation à l’œuvre dans la région, soit écocorridors laurentiens, l’Institut des territoires et Conservation de la Nature Canada.

À propos des PRMHH

Découlant de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, le PRMHH est une exigence du gouvernement provincial envers chaque MRC et doit être élaboré d’ici le 16 juin 2022. Ces plans se veulent des documents de réflexion, produits en collaboration avec les MRC voisines et les organismes en environnement, dont l’objectif ultime vise à intégrer la conservation des milieux humides et hydriques aux schémas d’aménagement et de développement. Afin de répondre à une demande du milieu, les OBV des Laurentides ont organisé cette rencontre régionale afin d’offrir un lieu d’échange privilégié entre les MRC et les acteurs incontournables de la réalisation de ces PRMHH.