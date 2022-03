La cohabitation agriculture-faune en zone littorale du lac Saint-Pierre, en voie vers une réussite!

L’Union des producteurs agricoles (UPA) dévoile aujourd’hui une série de six capsules vidéo, afin de mettre en lumière les efforts déployés par des producteurs qui cultivent dans le littoral du lac Saint-Pierre. Elles ont pour but d’inspirer et d’encourager l’adoption de pratiques favorables à la cohabitation agriculture-faune.

« Ces vidéos témoignent des efforts concrets faits par les producteurs agricoles pour contribuer à la préservation de l’écosystème du lac Saint-Pierre. Des projets comme En action pour le lac Saint-Pierre sont nécessaires pour informer, soutenir et accompagner les producteurs dans l’adoption de ces bonnes pratiques et c’est ce qu’on découvre dans les capsules dévoilées aujourd’hui. », a déclaré le premier vice-président de l’UPA, Paul Doyon.

Afin de contribuer à l’amélioration de l’agroécosystème du lac Saint-Pierre, le projet de l’UPA En action pour le lac Saint-Pierre 2019-2023, financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, propose différentes activités de sensibilisation et d’information, d’accompagnement, de documentation des pratiques agricoles et de développement de nouvelles pratiques.

Il permet également la collaboration avec les chercheurs du Pôle d’expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre et l’Institut de recherche et développement en agroenvironnement, relativement à leurs activités de recherche dans ce littoral.

Les capsules réalisées dans le cadre de ce projet présentent les enjeux relatifs à l’écosystème du lac Saint-Pierre, une étendue d’eau douce de 500 km2 entourée de quatre régions administratives (Centre-du-Québec, Lanaudière, Mauricie et Montérégie). Elles illustrent également les bonnes pratiques agricoles, reconnues pour leurs impacts positifs sur l’environnement et la faune, mises en place par différents agriculteurs qui cultivent des terres situées dans le littoral.

Les six capsules sont disponibles sur ce lien.

« Je suis très confiant pour l’avenir du lac Saint-Pierre parce que nous, les producteurs agricoles, sommes engagés depuis de nombreuses années en agroenvironnement et nous nous adaptons continuellement afin d’améliorer la cohabitation agriculture-faune. Grâce à des projets comme En action pour le lac Saint-Pierre et d’autres, l’évolution vers des pratiques mieux adaptées dans des secteurs sensibles nous permet d’entrevoir un futur propice pour l’agriculture et l’environnement dans le littoral du lac Saint-Pierre. », a complété le président général de l’UPA, Martin Caron.