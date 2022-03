La Société canadienne du cancer réagit au budget 2022-2023 du gouvernement du Québec

La SCC accueille avec satisfaction plusieurs mesures annoncées, dans le budget 2022-2023 pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches.

En effet, il prévoit des investissements sur 5 ans de 5,2 G$ en nouvelles initiatives pour le réseau de la santé et de 235,9 M$ en prévention et promotion de la santé. Cependant, le gouvernement manque une nouvelle fois l’opportunité d’augmenter la taxe sur le tabac, moyen le plus efficace de lutter contre le tabagisme.

On estime que 57 500 Québécois ont reçu un diagnostic de cancer, en 2021, et que 22 200 vont en décéder alors que nous entrons dans la troisième année de la pandémie de la COVID-19. Ainsi, jamais il n’a été aussi important d’écouter les besoins des personnes atteintes de cancer et de leurs proches aidants.

De nouveaux investissements pour la santé :

Dans le cadre de son budget 2022-2023, le gouvernement investit 5,2 G$ en nouvelles initiatives pour le réseau de la santé sur 5 ans.

Pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches, il est important qu’une partie de cet argent soit utilisé pour financer un plan de rattrapage des chirurgies oncologiques et des activités de dépistage du cancer qui ont été affectées par les différentes vagues de délestage. Un retard de seulement 4 semaines dans les traitements pour le cancer augmenterait les chances de décès de 10 %.

De plus, la SCC demande depuis des années le déploiement du programme québécois de dépistage organisé pour le cancer colorectal qui permettrait à plus de 2 millions de Québécois de se faire dépister pour ce type de cancer, qui est le deuxième plus mortel au Québec.

« Le Québec est la seule province au Canada qui n’a pas de programme de dépistage organisé pour le cancer colorectal. Une partie de ces nouveaux investissements devrait être utilisée pour enfin déployer ce programme qui pourrait réduire considérablement l’impact du cancer colorectal au Québec. », déclare David Raynaud, Gestionnaire en Défense de l’intérêt public de la Société canadienne du cancer.

Encore une occasion manquée dans la lutte contre le tabagisme :

Cependant, la SCC est déçue que le gouvernement, pour une 8e année consécutive, décide de ne pas augmenter la taxe spécifique sur le tabac, pourtant identifiée comme la meilleure mesure pour réduire le tabagisme par de nombreux experts et organisations internationales.

Malgré le fait que le Québec ait un nombre de fumeurs supérieur à la moyenne nationale, c’est la province qui, de loin, taxe le moins les produits du tabac au Canada. De plus, le Québec sera, à partir de juillet 2022, la seule province qui n’impose pas de taxe à la consommation (TVQ) sur les produits du tabac, exception d’habitude réservée pour les produits de première nécessité.

Au Québec, chaque année, 13 000 personnes meurent des conséquences du tabagisme, un fumeur sur deux décède des conséquences de sa consommation de tabac et 27 % des consultations infirmières sont reliées au tabagisme.

La SCC estime que le gouvernement pourrait aller chercher près de 1,9 G$ en revenus supplémentaires sur 5 ans s’il augmentait sa taxe sur le tabac au même niveau que celle de l’Ontario, deuxième plus bas taux au pays, tout en diminuant grandement la pression sur le système de santé.

« La taxe sur le tabac n’a pas été augmentée depuis 2014 au Québec et en plus le gouvernement n’impose pas de TVQ sur ces produits, à l’image du pain et du lait ! Le tabac est la cause d’environ 30 % des décès par cancer et coûte au gouvernement du Québec 2.5 2 G$, par année. C’est incompréhensible. » insiste David Raynaud

De nouveaux moyens pour la prévention :

Finalement, la SCC se réjouit de voir que le gouvernement a annoncé dans son budget une augmentation de 235,9 M$ en prévention et promotion de la santé sur 5 ans afin de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie et de réduire les inégalités sociales de santé.

Le système de santé du Québec a été fragilisé par la pandémie et, si le gouvernement désire réduire la pression sur les professionnels de la santé, la prévention doit être au cœur des actions entourant son plan de rétablissement du système hospitalier. Même si le financement en matière de santé publique n’est toujours pas équivalent à celui des autres provinces, c’est un pas dans la bonne direction.

« Une population en santé, c’est une population qui a moins recours au système de soins et qui est plus résiliente, notamment face aux pandémies. D’ailleurs, environ 4 cancers sur 10 peuvent être prévenus par l’adoption de saines habitudes de vie. », déclare David Raynaud.

En janvier dernier, la SCC a publié son mémoire prébudgétaire dans le cadre des consultations prébudgétaires 2022-2023.

Ce mémoire est basé sur cinq piliers qui ont comme but de répondre aux impacts de la COVID-19 sur les soins et services en cancérologie, de protéger nos jeunes de la nicotine, d’améliorer les soins palliatifs, de mieux soutenir les proches aidants et de prévenir le cancer dans la population.