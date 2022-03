Maintien de l’offre de vaccination aux sites de Lachute et Rivière-Rouge

À la suite de l’annonce du ministère de la Santé et des Services sociaux quant à l’administration d’une dose de rappel (4e dose) de vaccin dans les milieux de vie et chez les personnes de 80 ans et plus ou immunodéprimées, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides tient à informer la population que les sites de vaccination de Lachute et Rivière-Rouge demeureront ouverts jusqu’à nouvel ordre. Seul le site de vaccination de Saint-Sauveur fermera ses portes le 25 mars.

Dans ce contexte, le CISSS des Laurentides est soucieux d’offrir, à la population ciblée, une offre de vaccination de proximité.

Tous les milieux de vie sont concernés par cette vaccination supplémentaire, soit principalement les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) et les résidences privées pour aînés (RPA). Des équipes mobiles se déplaceront vers ces milieux de vie et aucune démarche n’est nécessaire de la part des personnes ou de leurs proches pour procéder à une prise de rendez-vous.

Les personnes de 80 ans ou plus qui vivent à leur domicile pourront aussi bénéficier de cette dose de rappel en respectant obligatoirement un intervalle d’au moins trois mois depuis l’administration de leur dernière dose.

De la même manière, les personnes immunodéprimées pourront également bénéficier de cette nouvelle dose de rappel en respectant les mêmes conditions. Pour recevoir la dose de rappel (4e dose), il est obligatoire de prendre rendez-vous, dès le mardi 29 mars, sur le site web clicsante.ca, et ce, afin d’éviter de l’attente aux portes des sites de vaccination.

La vaccination sans rendez-vous demeure disponible dans tous les sites de vaccination, et ce, pour toutes les personnes admissibles à la 1re dose, 2e dose ou la dose de rappel (3e dose) du vaccin contre la COVID-19.

Les sites de Blainville, Saint-Jérôme, Sainte-Agathe-des-Monts, Lachute, Rivière-Rouge et Mont-Laurier demeurent ouverts et accessibles.

Pour connaître tous les détails, consultez le santelaurentides.gouv.qc.ca.