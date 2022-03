La MRC des Laurentides annonce l’arrivée de Mylène Perrier à titre de directrice générale adjointe. Le 17 février dernier, le Conseil des maires de la MRC des Laurentides entérinait, par voie de résolution, l’embauche de Mme Perrier au poste de DGA.

« Notre MRC est reconnue pour son dynamisme, sa mobilisation et sa capacité à mettre en œuvre des projets structurants pour notre territoire. La restructuration proposée par notre direction générale et, conséquemment, l’arrivée de Mylène Perrier s’inscrivent donc dans le respect de la vision d’une MRC efficiente et efficace dans un contexte où les défis sont grands. », affirme le préfet, M. Marc L’Heureux.

Rappelons qu’auparavant, cette fonction était occupée par Isabelle Daoust, qui assurait également le rôle de directrice des finances. Depuis les dernières années, les dossiers d’envergure et les mandats étant de plus en plus nombreux, Mme Perrier viendra seconder la directrice générale, Mme Nancy Pelletier, alors que Mme Daoust continuera d’occuper le poste de directrice des finances.

« Nous accueillons Mylène avec bonheur au sein de notre belle équipe. Elle détient les qualités requises pour relever les défis qui l’attendent, et ce, dans le respect de nos valeurs de collaboration. J’en profite pour remercier Isabelle Daoust pour son support des dernières années. », mentionne Nancy Pelletier, directrice générale.

Outre les mandats prévus au Code municipal du Québec, Mylène se verra attribuer la gestion du service informatique et des télécommunications et travaillera en étroite collaboration avec le service des finances à l’optimisation des processus. Son entrée en fonction est prévue le 28 mars 2022.

Un parcours convaincant

Mylène Perrier est une gestionnaire d’expérience qui possède une expertise en efficacité opérationnelle, en gestion de projet, en développement des affaires et en relations publiques. Dans la dernière année, elle était à l’emploi de la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides comme responsable du développement économique pour la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. Elle cumule plus de huit années d’expérience comme gestionnaire.

Elle a travaillé entre autres au CISSS des Laurentides, notamment comme responsable du Bureau de gestion de projet organisation et adjointe à la direction qualité, performance, évaluation et éthique.

Elle se dit stimulée par l’atteinte de résultats attendus et orientée sur les besoins de la population. Elle accorde une place importante au développement des personnes et à la gestion de proximité avec les équipes sous sa responsabilité.