La Commission municipale rend public son rapport d’audit de performance sur la gestion du déneigement

La Commission municipale du Québec publie son rapport d’audit de performance portant sur la gestion du déneigement. Ces travaux d’audit, réalisés auprès des municipalités de Cantley, de Rivière-du-Loup et de Sainte-Agathe-des-Monts, avaient pour objectif de s’assurer que ces municipalités planifient et mènent les activités de déneigement des voies publiques de manière efficiente et durable afin d’offrir les niveaux de service convenus quant à la mobilité et à la sécurité des citoyens.

Le déneigement est considéré comme un service essentiel relevant des municipalités pour permettre la mobilité des personnes et le transport des biens, tout en garantissant la sécurité des usagers. Ce service peut être influencé par les attentes grandissantes des citoyens, mais également par le développement domiciliaire, l’augmentation des besoins de transport actif et l’aménagement urbain, qui nécessitent certains ajustements à l’entretien des routes en période hivernale. Les municipalités doivent ainsi concilier les impératifs de sécurité, les besoins et les attentes des citoyens, les particularités territoriales, mais également les enjeux environnementaux, l’efficience et la pérennité du service.

Bien que leur approche soit très différente, les trois municipalités auditées ont mis en place des mécanismes qui visent à mener des opérations de déneigement pour garantir la sécurité et la mobilité sur leur territoire respectif.

- À Cantley, la municipalité consigne peu de données de gestion et son expertise à l’interne s’amenuise, limitant ainsi sa capacité à assurer un bon encadrement des activités de déneigement, ce qui pourrait affecter son efficience à moyen et long terme.

- À Rivière-du-Loup, les activités de déneigement sont encadrées par une politique de déneigement et par un cadre opérationnel pour assurer la planification, la coordination et le suivi des opérations de déneigement. De plus, plusieurs données de gestion sont collectées et compilées, ce qui favorise ainsi la pérennité du service et la recherche des moyens pour en améliorer l’efficience et la durabilité.

- Pour Sainte-Agathe-des-Monts, le manque d’encadrement formel, de documentation des façons de faire et de certaines données de gestion réduit sa capacité à optimiser les activités de déneigement et limite la pérennité de sa mémoire organisationnelle.

À la lumière de ces constats, la Commission municipale a formulé huit recommandations auxquelles les municipalités auditées ont adhéré. La vice-présidence à la vérification les a également invitées à produire un plan d’action pour leur mise en œuvre. Un suivi sera réalisé par la Commission municipale pour évaluer leur degré d’application. Ce suivi s’effectue généralement trois ans après la publication du rapport.

« La gestion du déneigement requiert de se positionner et d’agir à différents niveaux. Sur le plan environnemental, l’utilisation des sels de voirie demeure un enjeu important et sur le plan financier, les coûts associés au déneigement pèsent de plus en plus lourd sur le budget des municipalités. Les constats de notre audit permettront, nous l’espérons, à toutes les municipalités du Québec de trouver des pistes d’amélioration durables dans leurs pratiques de gestion du déneigement. », mentionne Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec.

Pour consulter le rapport, rendez-vous sur ce site.