Dévoilement du bilan de l'Opération Inter-régionale en sécurité routière entre Montréal et Québec

Le Sommet Jeunes Afro lance le programme Réseau d’Intervention en Développement Économique (RIDE) qui consiste à créer et à mettre en place sept centres de services entrepreneuriaux, dont un centre d’expertise numérique, destinés aux jeunes femmes et hommes entrepreneurs des communautés noires du Québec. Installés dans les régions à fort impact pour les communautés noires, telles que Montréal, Laval, Outaouais et Capitale-Nationale, ces centres sont des espaces collaboratifs de référence offrant un accès à des infrastructures, des ressources ainsi que l’accompagnement nécessaires à la mise en place, au développement et à la croissance des entreprises. Plus de 2.3 millions de dollars ont été dédiés à la création de centres régionaux de services en entrepreneuriat destinés aux jeunes Noir.es.