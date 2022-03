Opération Inter-régionale en sécurité routière entre les villes de Montréal et Québec

Les policiers de la Sûreté du Québec effectueront une opération d’envergure en matière de sécurité routière, aujourd’hui, en ce 30 mars, sur l’autoroute Félix-Leclerc entre la région métropolitaine et la région de la Capitale-Nationale.

Cette opération concertée, qui se tiendra sur un axe routier important, vise à diminuer le nombre de collisions causant des blessures ou des décès qui s’avèrent en hausse. Pour ce faire, les policiers surveilleront les comportements routiers dangereux, la vitesse excessive et non sécuritaire ainsi que diverses infractions au Code de la sécurité routière et au Code criminel.

Les policiers seront mobilisés, entre les villes de Montréal et Québec pour cette offensive en sécurité routière. Ces opérations d’envergure constituent une alternative complémentaire et efficace aux interventions habituellement réalisées par les patrouilleurs.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, intitulée La vie humaine, au cœur de nos actions, a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques.

Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.