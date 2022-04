Mascouche récompense 20 jeunes ambassadeurs

La Ville de Sainte-Thérèse et le Groupement des Entreprises de Sainte- Thérèse (GEST) de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) souhaitent rappeler la disponibilité des vignettes Conduite responsable aux clients des bars et restaurants du Village dont les facultés affaiblies rendraient la conduite d’un véhicule illégale et dangereuse. Instaurées en 2019, ces vignettes temporaires à usage unique permettent aux automobilistes ne pouvant conduire leur véhicule pour des raisons de facultés affaiblies de le laisser dans l’une des cases du stationnement municipal délimité par les rues Turgeon, Dubois, Saint-Joseph et Blainville Ouest. Placée bien en vue sur le tableau de bord, la vignette Conduite responsable autorise le véhicule à être stationné dans une case réglementée pendant la nuit et la journée jusqu’à 18 h, à la date indiquée sur la vignette, sans s’exposer à l’émission d’un constat d’infraction. De son côté, Marie-Chantale Desjardins, présidente du GEST et propriétaire de la Prohibition Bar à bières, souligne la responsabilité des clients : « S’ils prévoient une soirée festive chez nous, la plupart de nos clients ont un conducteur désigné ou ne prennent pas leur voiture. Je suis impressionnée par leur conscientisation. La vignette est surtout proposée lorsqu’un client n’avait pas prévu de consommer au-delà de la limite légale permise pour conduire », affirme l’instigatrice du projet. « Près de 200 vignettes ont été remises depuis les trois dernières années. Ce sont donc le même nombre de personnes que nous avons peut-être empêché de conduire en ayant des facultés affaiblies. Je suis très fière que la Ville de Sainte-Thérèse et les établissements du Village puissent offrir cette alternative responsable », complète-t-elle. « Avec les derniers assouplissements aux mesures sanitaires, nombreux sont les clients qui recommencent à visiter les bars et restaurants de Sainte-Thérèse. Comme c’est agréable de retrouver de la vie et de voir le Village s’animer! Mais il est important de rappeler que plusieurs options s’offrent à vous lorsque vous n’êtes pas en mesure de prendre le volant, et la vignette Conduite responsable en est une. Je tiens d’ailleurs à souligner la collaboration avec le GEST dans ce dossier qui nous permet de placer la sécurité des citoyens et des visiteurs en priorité », ajoute le maire de la Ville de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron. La vignette est proposée dans les établissements participants du Village : - Brasserie Artisanale Le Saint-Graal - Hôtel Blainville - Cha Cha - Maison François - Restaurant Campagna - Deux - Prohibition Bar à bières - Arousse - Le Monte Cristo - L’Atelier Sushi - Le Cabaret BMO Sainte-Thérèse