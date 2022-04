La Ville de Deux-Montagnes propose un rendez-vous actif en plein air accessible à toute la famille

En vue de la prochaine saison des récoltes, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à rappeler que les pesticides présentent des risques pour la santé et la sécurité et peuvent entraîner, entre autres, des intoxications, des brûlures chimiques, des maladies chroniques ou même la mort. Les agriculteurs.trices peuvent être exposés.ées aux pesticides et sont susceptibles d’avoir une atteinte à leur santé liée à l’utilisation de ces produits dans le cadre de leur travail. Il est essentiel que des mesures soient mises en place pour protéger la santé des travailleuses et des travailleurs qui les utilisent. Évitez les pesticides ou utilisez sécuritairement les produits les moins toxiques La démarche de prévention préconise d’abord l’élimination du danger à la source. En d’autres termes, de ne pas utiliser de pesticides. Si cela n’est pas possible, d’autres mesures de prévention peuvent être mises en place pour réduire le risque selon un palier d’efficacité. Le port d’équipements de protection individuelle (EPI) est l’un des moyens, mais d’autres mesures doivent être considérées au préalable. Faute de pouvoir éviter l’utilisation de produits dangereux, plusieurs mesures de prévention peuvent être mises en place, dont le choix de produits moins nocifs pour la santé et un temps d’exposition plus limité.