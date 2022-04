Nouveau chantier dans l’axe de l’autoroute 640

La Ville de Sainte-Thérèse est à la recherche de jeunes motivés et curieux qui ont envie de s’impliquer et de faire une différence dans leur ville. Cette dernière a mis sur pied un comité jeunesse et elle recrute des Thérésiennes et des Thérésiens âgés de 12 à 17 ans qui ont des idées plein la tête pour y participer. À titre de membres-citoyens, ils seront appelés à donner leur opinion sur divers projets, activités et enjeux qui les touchent, à soumettre de nouvelles idées au conseil municipal, ainsi qu'à mettre en œuvre des projets motivants, réalisés par et pour des jeunes. Pour soumettre sa candidature afin de faire partie du comité, les jeunes peuvent envoyer un courriel en y indiquant leurs motivations à l'adresse [email protected] d’ici le 15 mai prochain. « Par le biais du comité jeunesse, nous souhaitons offrir aux jeunes membres-citoyens une expérience des plus enrichissantes. Ce sera notamment l’occasion pour eux de découvrir que le chemin menant à la réalisation d’un projet est tout aussi important et gratifiant que le résultat final. Nous sommes convaincus que les opportunités d’apprentissage seront nombreuses, tant sur le plan de la vie municipale que sur le plan personnel », a déclaré le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron. Rappelons que le comité jeunesse est aussi formé de quatre élus municipaux, dont le maire de Sainte-Thérèse, et deux fonctionnaires municipaux. L’ensemble des membres se réunira quatre fois par année, pour des rencontres d’une durée d’environ 2 heures chacune. Pour plus de détails sur le comité jeunesse de Sainte-Thérèse, visiter le dite Web de la ville en suivant le cheminement à l'adresse sainte-therese.ca > Ville > Conseil et vie démocratique > Comité jeunesse.