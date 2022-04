Lancement du projet« EMPREINTE »

Loisirs Laurentides, en partenariat avec La Station Culturelle, a lancé aujourd’hui à la Vieille gare de Saint-Jérôme le projet régional «Empreinte». Cette initiative souligne l’importance de l’implication et de la relève bénévole auprès des 16 sociétés d’histoire et de généalogie de la région des Laurentides.

Leur histoire, ainsi que celle de leur région et de leurs bénévoles impliqués, sont souvent méconnues. Et si on prenait le temps de raconter l’origine de chacune des 16 sociétés d’histoire et de généalogie sous forme de contes et de captations vidéo qui démontrent ces implications bénévoles? Voilà ce que fait ce projet.

« Empreinte » propose aux gens de découvrir de nombreux trésors de notre passé en visitant les sociétés d’histoire et de généalogie tout en rencontrant les personnes qui s’y impliquent.

Ce premier dévoilement s’est effectué en la présence d’une vingtaine de personnes à Saint-Jérôme afin de mettre l’emphase sur la belle collaboration qui existe entre Histoire et Archives Laurentides ainsi que la Ville de Saint-Jérôme.

Partenaires et bénévoles, qui ont été très impliqués dans le projet, ont procédé au dévoilement de la fresque d’Histoire et Archives Laurentides qui est installée du 4 avril au 27 mai 2022 à la place de la Gare. Un code QR à même l’affiche permet de visionner la capsule vidéo soulignant leur implication.

Qui sait, aurons-nous réussi à semer quelques graines qui fleuriront pour les personnes qui souhaiteraient s’impliquer bénévolement avec eux? Nous avons l’histoire à notre portée. Soyons plusieurs à la porter ensemble pour la transmettre aux futures générations!

Il sera possible de visionner l’ensemble des capsules audio et vidéo dès le 4 avril sur le site internet de Loisirs Laurentides.

Cette initiative a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications.

Pour de plus amples renseignements sur ce projet, communiquez au 450-504-6080 ou par courriel : [email protected]