1,18 M$ pour soutenir la réalisation et l’implantation de projets d’optimisation numérique dans les activités touristiques

Événements Attractions Québec (ÉAQ) a obtenu en janvier dernier le soutien financier du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI), dans le cadre de son Offensive de transformation numérique (OTN), et du ministère du Tourisme du Québec (MTO) pour la mise en place d’un projet global d’accompagnement au virage numérique des activités, attractions et événements touristiques québécois.

Dans le cadre de ce projet, un programme d’aide financière de 1,18 M$ a été élaboré afin d’appuyer les organisations dans la réalisation de projets numériques qui permettront d’optimiser la gestion des opérations et d’améliorer l’expérience client, ainsi que la conversion par l’usage efficace du marketing numérique.

Des projets qui auront un impact



L’équipe d’ÉAQ est très heureuse d’annoncer que le nouveau programme permettra aux activités, attractions et événements touristiques québécois d’obtenir une contribution non remboursable allant de 7 500 $ à 60 000 $ par organisation, ou même jusqu’à 150 000 $ pour les projets collectifs. Que ce soit un parc d’attractions, un musée, une manifestation sportive, une station de ski, une entreprise en agrotourisme, un site patrimonial ou historique, un centre d’interprétation ou un festival, etc., les activités touristiques pourront soumettre des projets ciblés visant à :

– Stimuler les revenus de ventes aux consommateurs (ex. : billetterie ou système de réservation en ligne, forfaitisation dynamique, etc.).

– Améliorer la relation client, la personnalisation des offres touristiques et le taux de conversion (ex. : CRM, stratégie de collecte, de gestion ou d’utilisation des données clients, etc.).

– Développer de nouvelles clientèles (ex. : plateforme de diffusion en ligne, connexion aux agrégateurs, etc.).

– Répondre aux besoins de clients par de nouveaux produits ou services (ex. : bornes interactives, réalité mixte, etc.).

– Optimiser la productivité des organisations et de leurs employés (ex. : connectivité des solutions numériques, automatisation par l’intelligence artificielle, etc.).

Les demandeurs doivent déposer leur dossier de demande, au plus tard le 24 mai 2022 à 17 h. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.numerique.eaq.quebec.

« Je suis convaincue que ce nouveau programme de soutien aux initiatives numériques va contribuer à augmenter la compétitivité de nos entreprises touristiques ; leur permettra de saisir de nouvelles occasions d’affaires ; et favorisera l’adoption de nouvelles pratiques en matière de gestion et d’opérations qui auront un impact très positif pour les entreprises. Votre gouvernement est fier de soutenir ce programme qui a été élaboré par Événements Attractions Québec afin de répondre aux besoins spécifiques de nos attractions touristiques et événements québécois. J’invite ces dernières à profiter en grand nombre de cette nouvelle forme d’aide. », mentionne Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent.

« Le plus important regroupement de festivals, événements et attractions touristiques au Québec est très fier de la confiance de partenaires comme le MTO et le MEI. Je suis enthousiaste de cette annonce d’un nouveau programme qui stimulera les investissements stratégiques numériques qui auront un impact significatif sur la réussite des entreprises en contribuant à accroître leur capacité d’optimiser les revenus et de faire rayonner leur produit de façon numérique. Les retombées seront globales puisque les activités touristiques, qui sont le cœur de l’offre touristique, stimulent les déplacements et les visites. » souligne François-G. Chevrier, directeur général d’Événements Attractions Québec.

Rappelons qu’en mars 2021, le gouvernement du Québec a lancé l’Offensive de transformation numérique, dans le cadre de laquelle il investira 130 millions de dollars afin d’appuyer la concrétisation de projets visant à accélérer le virage numérique des entreprises québécoises et à favoriser la croissance de PME innovantes grâce à un accompagnement spécialisé.

À propos d’Événements Attractions Québec

Respectivement fondés en 1975 et 1992, Festivals et Événements Québec et la Société des Attractions Touristiques du Québec sont deux OBNL qui œuvrent désormais sous la marque conjointe Événements Attractions Québec. Regroupant plus de 450 événements et attractions membres, ils ont pour mission de concerter, représenter et soutenir les attractions touristiques, les festivals et les événements en une communauté dynamique et innovante pour contribuer pleinement à la vitalité de toutes les régions du Québec.