Fluo danse : un party fluo 100 % ado!

Avec seulement 60 places attribuées par le ministère de la Famille, la MRC des Laurentides se dit surprise et déçue des résultats de l’appel à projets en continu pour l’attribution des places subventionnées en services de garde sur son territoire. Considérant la hausse fulgurante du taux de sa population et des enjeux de disponibilité de la main-d’œuvre, la MRC constate que le manque de places en garderie est grandement sous-estimé et accablant.