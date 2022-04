Du 24 au 30 avril 2022, Loisirs Laurentides veut valoriser et promouvoir l’importance du bénévolat

Dans le cadre de la Semaine nationale de l’action bénévole qui se déroulera du 24 au 30 avril 2022, Loisirs Laurentides lancera une campagne régionale de valorisation et de promotion du bénévolat intitulée « Donne ton nom ».

Le milieu du bénévolat nous ramène à l’essentiel et à son importance pour les organismes et les communautés. Par cette campagne, Loisirs Laurentides se fait un plaisir de promouvoir le bénévolat et croit fermement qu’il est important de sensibiliser la population générale aux différentes opportunités de bénévolat et aux besoins de la communauté.

Objectif de la campagne

Destinée à un public général, cette campagne vise à susciter une réflexion personnelle sur l’implication, à favoriser le recrutement et à inciter les gens à s’impliquer dans leur milieu. Le concept de la campagne est simple.

Dix capsules vidéo humoristiques présenteront différents profils de bénévoles nécessaires au fonctionnement des organismes. Une conclusion commune appelle à l’action.

Ces dix capsules seront diffusées sur le site Web de Loisirs Laurentides et seront également visibles sur les ondes de la Télévision communautaire Laurentides-Lanaudière, la Télévision communautaire des Basses-Laurentides et la TVC d’Argenteuil. De plus, elles seront diffusées sur la page Facebook de Loisirs Laurentides.

Dans le domaine du loisir et du sport, le bénévolat occupe une très grande place que ce soit dans les conseils d’administration ou dans les nombreux clubs, associations, organismes, festivals ou comités de nos municipalités. En partageant ce message sur l’importance du bénévolat, les petites et grandes organisations auront davantage d’occasions de recruter des bénévoles, si précieux pour les différents milieux.

Pour de plus amples renseignements sur cette campagne, communiquez avec Esther Latourès, agente de développement - bénévolat, au 450-504-6080 ou par courriel : [email protected].

À propos de Loisirs Laurentides

Depuis 1971, Loisirs Laurentides, organisme à but non lucratif en matière de loisir, de sport et de plein air sur le territoire des Laurentides, reconnu et soutenu par le ministère de l’Éducation et le ministère de la Culture et des Communications.