L’orientation professionnelle est accessible gratuitement aux travailleurs dans les Laurentides

Envie de changer de carrière ? Saviez-vous que des services d’orientation professionnelle sont accessibles aux travailleuses et aux travailleurs des Laurentides pour les guider dans leur réflexion ?

C’est le message que lance, ce printemps, la Table de concertation sur l’orientation professionnelle des Laurentides dans le cadre de la campagne régionale « Envie de changer de carrière ? Ta voie, tes choix ».

« Le service d’orientation professionnelle est un service qui peut être utile à toutes les étapes de la vie, durant les études, ça c’est plus connu, mais aussi lors de tous changements touchant la carrière. », mentionne Isabelle Genest, conseillère d’orientation au Centre multiservice de Sainte-Thérèse.

« Dans les Laurentides, comme ailleurs au Québec, le service d’orientation professionnelle est facile d’accès et gratuit dans la plupart des cas. Le service est disponible dans les centres de services scolaires avec les services d’accueil, de référence de conseil et d’accompagnement, connus aussi sous l’acronyme SARCA. », commente Benoit LeBel, directeur des Services éducatifs aux adultes au Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI).

« Ce service est aussi offert dans les organismes d’employabilité, souvent associés à Services Québec, comme les Carrefours jeunesse-emploi ou comme Zone Emploi d’Antoine-Labelle par exemple. », notifie Josiane Brault, conseillère d’orientation à Zone Emploi d’Antoine-Labelle.

Trouver le service

La Table de concertation sur l’orientation des Laurentides s’est associée au site web tavoieteschoix.com afin d’y répertorier la liste des organisations participantes dans la région. La démarche est très simple, il suffit d’y inscrire la ville de résidence, de choisir une ressource près de chez soi et de prendre un rendez-vous.

Les partenaires peuvent offrir des services d’orientation, d’information scolaire et professionnelle et d’information sur l’emploi.

Que font les C. O. ?

Les conseillères et conseillers d’orientation (C.O.) sont des spécialistes de la relation entre les individus, les formations et le monde du travail. Un processus d’orientation prend, en moyenne, de 3 à 6 rencontres.

« En fait, on prend le temps qu’il faut avec la personne. Si elle vise simplement à valider son idée de nouvelle carrière, le processus peut être assez rapide. Cependant, si la personne n’a aucune idée de ce qu’elle aimerait faire, ce sera nécessairement plus long. », ajoute Josiane Brault.

« Les C. O. sont des professionnels de la relation d’aide qui accompagnent les gens dans leur réflexion pour mieux se connaître et dans l’exploration des possibilités professionnelles compatibles avec qui ils sont. », note Isabelle Genest.

La réflexion mène ensuite à un plan d’action qui comprendra, entre autres, les formations ou les autres chemins à prendre pour atteindre l’objectif professionnel.

Pénurie de main-d’œuvre et C.O.

La présente rareté de la main-d’œuvre peut offrir des occasions intéressantes pour plusieurs et il est possible de se questionner face à des carrières qui semblent plus valorisantes, qui offrent de meilleurs salaires ou des conditions de travail plus alléchantes.

Sachant qu’un grand changement de carrière peut avoir des impacts importants sur la vie des individus, les C. O. sont des ressources fiables et formées adéquatement qui sont intéressantes à consulter afin de faire un choix en lien avec sa réalité et surtout, sa personnalité !

Envie de changer de carrière ? Visitez le site tavoieteschoix.com !