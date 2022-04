Inscrivez-vous ou inscrivez un proche à SÉCUR+OR

La Ville de Mascouche informe ses citoyens que le programme SÉCUR+OR est de nouveau disponible sur son territoire.

Mis sur pied grâce à la collaboration des policiers et des pompiers de Mascouche et appuyée par l’organisme ARRA (Accès aux Ressources pour le Respect des personnes Aînées), ce programme vise à assurer la sécurité des aînés désirant demeurer à leur domicile le plus longtemps possible.

L’aîné désireux de bénéficier du programme profitera d’une visite préventive réalisée par un pompier préventionniste, un agent de police et une intervenante de milieu auprès des personnes âgées de 65 ans et plus. Il est alors pris en charge par les trois partenaires qui s’assurent, à tour de rôle, qu’il bénéficie d’un milieu sécuritaire et une trousse d’information lui est remise.

Lors de la visite, le policier examine l’intérieur et l’extérieur du domicile afin de s’assurer de la sécurité des portes et des fenêtres et il observe les objets susceptibles de causer des chutes ou nuire aux interventions des premiers intervenants.

Le pompier préventionniste vérifie les avertisseurs de fumée, les systèmes de chauffage, les surcharges électriques ou toute autre situation jugée dangereuse.

De son côté, l’intervenante de milieu présente la trousse et renseigne les personnes aînées sur les divers organismes pouvant leur venir en aide.