Sainte-Thérèse en pleine action pour le bien de la planète

La Ville de Sainte-Thérèse est fière de contribuer au mouvement initié par le Jour de la Terre par des actions positives pour la planète !

Bornes de recharge sur rue

La Ville a obtenu une subvention d’Hydro-Québec pour installer cinq nouvelles bornes de recharge sur rue dans le cadre du Programme de subvention de 4500 bornes de recharge.

Pour chaque borne, deux places de stationnement seront réservées à la recharge de véhicules électriques garés le long de la chaussée. Le but étant notamment d’améliorer l’offre de recharge dans les quartiers densément peuplés.

À ce moment les sites retenus sont : place Beaudoin (près de la clinique médicale), place Casavant, rue Duquet (au nord du boul. Ducharme), rue Saint-Pierre (près du parc de la Rivière) et rue des Narcisses (près du parc Georges-Émile-Charron). L’installation des bornes devrait être terminée pour l’automne 2022.

Couches lavables et de produits sanitaires durables

L’entrée en vigueur d’un tout premier programme de subvention pour l’achat de couches lavables et de produits sanitaires durables se fera lors de la séance publique du 2 mai prochain à Sainte-Thérèse.

Ce programme d’aide financière vise à réduire les quantités de matières résiduelles destinées aux sites d’enfouissement en aidant les citoyens à adopter des habitudes écoresponsables et durables. Tous les détails seront communiqués au lendemain de la séance.

« La campagne 2022 du Jour de la Terre est orientée vers l’action. Il est important pour les membres du conseil municipal de poser des gestes concrets en faveur du développement durable et du bien de notre planète. Restez à l’affut, car nous ferons l’annonce de mesures additionnelles sous peu. Nous sommes conscients que maintenant plus que jamais nous devons changer nos comportements, individuellement et collectivement ! », a indiqué M. Christian Charron, maire de Sainte-Thérèse.