La Ville de Shawinigan hisse le drapeau de Transplant Québec

Afin de souligner, du 24 au 30 avril, la Semaine nationale du don d’organes et de tissus, la Ville de Shawinigan a hissé le drapeau de la société Transplant Québec au mât protocolaire de l’hôtel de ville.

Au bénéfice de tous les patients en attente et de leurs proches, Transplant Québec revient de nouveau cette année avec sa campagne de sensibilisation pour favoriser la discussion et l’expression des volontés sur le don d’organes, sous le thème « Ne gardez pas tout ça en dedans ».

Parce que prévenir ses proches de ses volontés d’être donneur d’organes à son décès facilite grandement la réalisation du don le moment venu.

« Mes collègues du conseil se joignent à moi pour inviter les citoyennes et les citoyens à s’inscrire comme donneur, à signer le registre et à le dire à ses proches. Tout le monde peut être un donneur. C’est uniquement la qualité des organes et des tissus qui est déterminante. Et un seul donneur peut sauver jusqu’à huit vies et aider 20 personnes grâce au don de tissus. », rappelle le maire Michel Angers.

Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d’informations sur les sites web https://www.transplantquebec.ca et https://ditesle.ca.