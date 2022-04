Le Groupe pharmaceutique Duchesnay fait don à l'Ukraine de médicaments et vitamines fabriqués au Québec

Le Groupe pharmaceutique Duchesnay fait don d’une grande quantité de médicaments et de vitamines fabriqués dans son usine de Blainville, pour venir en aide aux personnes touchées par la guerre dévastatrice en Ukraine.

Au total, dix palettes de produits Duchesnay ont été expédiées de Blainville à l’organisme Collaboration Santé Internationale (CSI), situé à Québec. CSI coordonne la livraison de ces produits et d’autres dons de matériel médical à l’Ukraine par l’intermédiaire de son large réseau de partenaires. Les médicaments ainsi offerts sont destinés à aider plus de 22 000 femmes et jeunes mères.

Cela comprend les suppléments vitaminiques et minéraux PregVitMD pour une utilisation prénatale et postnatale, Pregvit Folic 5MD pour une utilisation prénatale, ainsi que DiclectinMD (comprimés de succinate de doxylamine et de chlorhydrate de pyridoxine à libération retardée), indiqué pour la gestion des nausées et vomissements de la grossesse.

Duchesnay a par ailleurs affiché de nouveaux postes à combler à ses installations de Blainville sur les tableaux d’affichage du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec. L’entreprise cherche à embaucher des réfugiés ukrainiens récemment arrivés au Canada, ou des réfugiés d’autres pays. Ces postes sont disponibles en raison de la croissance continue des activités de fabrication de l’entreprise à Blainville.

« Duchesnay est très heureuse de pouvoir soutenir le peuple ukrainien avec ce don de médicaments fabriqués au Québec et de proposer de nouveaux postes à temps plein dans notre usine de fabrication à des réfugiés ukrainiens ou autres récemment arrivés au Canada. À titre d’entreprise multinationale québécoise en pleine croissance, nous croyons qu’il est de notre devoir d’aider et de redonner quand nous le pouvons, et c’est certainement une occasion où le peuple ukrainien a besoin de l’aide du monde entier. », déclare Éric Gervais, président du Groupe pharmaceutique Duchesnay.

« Nous remercions très sincèrement le Groupe pharmaceutique Duchesnay pour leur générosité qui nous permet d’augmenter le volume et la variété des médicaments et des fournitures médicales dont le peuple ukrainien a tant besoin. Ce don significatif s’ajoute à d’autres dons en matériel et en argent témoignant de la solidarité de nos entreprises du Québec. Le don de Duchesnay partira prochainement par avion pour répondre aux besoins de plusieurs ONG avec lesquelles nous dialoguons, spécialisées en soins d’urgence et dont les interventions se font directement auprès des réfugiés ukrainiens. », mentionne Jacques Paradis, directeur général de CSI.

À propos de Collaboration Santé Internationale (CSI)

Depuis 1968, CSI répond aux demandes des professionnels de la santé intervenant dans des pays en développement, en leur procurant des médicaments et de l’équipement médical de haute qualité. Depuis 1996, CSI est la seule organisation en coopération internationale accréditée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour recueillir et distribuer à des fins humanitaires les médicaments et le matériel excédentaires des établissements de santé du Québec.

Chaque année, CSI collecte, vérifie et redistribue environ 300 tonnes de ces articles auprès d’une cinquantaine de centres de santé se trouvant dans les pays en développement, partout dans le monde.

À propos du Groupe pharmaceutique Duchesnay

Le siège social de la multinationale Duchesnay et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le groupe est constitué de cinq sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l’étranger.

Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay, basée au Canada, et Duchesnay USA, toutes deux dédiées à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares aux patients canadiens et américains ; ainsi qu’Analog Pharma, une société américaine de médicaments génériques, avec une spécialisation dans les médicaments orphelins. Depuis son usine de fabrication à la fine pointe de la technologie, Duchesnay peut exporter ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

À travers leur recherche et développement ainsi que par le biais de partenariats exclusifs, Duchesnay et Médunik offrent des traitements novateurs pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. Le groupe d’entreprises tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive et un environnement de travail flexible. Il est profondément engagé envers la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.