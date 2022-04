Faites de formidables trouvailles à la vente d’articles pour enfants de Sainte-Thérèse

La grande vente d’articles pour enfants de Sainte-Thérèse battra son plein le samedi 14 mai prochain, de 9 h à 13 h, dans le stationnement de l’école Saint-Gabriel (8, rue Tassé).

Cet événement populaire organisé par la Ville regroupe plusieurs dizaines de vendeurs, c’est donc l’occasion pour les parents de faire de formidables trouvailles ! Des jouets de toutes sortes, des vêtements, des modules de jeux et plus encore, vous y trouverez une foule d’articles en excellent état en un seul endroit !

« Avec le contexte actuel et la hausse des coûts que l’on connaît, l’entraide entre citoyens est plus importante que jamais ! Ces objets pour enfants offerts à petits prix font le bonheur de nouvelles familles. Et en plus de faire des économies, les acheteurs encouragent le réemploi, une option écoresponsable à intégrer à nos habitudes de consommation. », mentionne le maire de la Ville de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

L’ambiance sera à la fête ! De la musique, des activités et de l’animation sont prévues pour les enfants. De plus, pour ceux qui auront une petite fringale, la vente de hot-suisse de S.O.S Fondue au profit de l’organisme Marraine Tendresse se fera sur place.

L’événement est ouvert à tous.

En cas de pluie, la vente se tiendra dans le gymnase de l’école Saint-Gabriel.