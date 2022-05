Gala de l’action bénévole : la Ville de Joliette a honoré ses lauréats 2022.

En guise de reconnaissance pour leur dévouement et l’énergie accordée à l’amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyens, la Ville de Joliette a dévoilé les lauréats du Gala de l’action bénévole, s’étant tenue le jeudi 28 avril dernier au Centre culturel Desjardins.

Prix Aîné en mouvement

Mme Huguette Gadoury

Depuis l’automne 2018, cette Lauréate s’est impliquée au sein de la Maison Parent-Aise. Sensible aux besoins de l’organisme et passionnée des enfants, Mme Gadoury a fait toute la différence pour une petite fille ayant des besoins particuliers et pour sa famille.

Prix Développement social

M. Claude Desrochers

Membre de la Société St-Vincent-de - Paul de Joliette depuis 2017, ce lauréat s’est impliqué en organisant la préparation et la distribution de repas nutritifs et chauds aux itinérants du centre-ville. Deux fois par jour, sept jours par semaine, M. Desrochers a maintenu cette cadence pendant plus de 18 mois.

Tous les bénévoles nommés lors de cette édition du Gala de l’action bénévole ont été récompensés pour leur implication au sein de la communauté en recevant un panier cadeau du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière et une œuvre-trophée, réalisée par la Belle enclume, a été offerte aux deux lauréats.

« Nos bénévoles sont précieux à Joliette. Par ce gala, nous avons célébré l’engagement, l’altruisme, l’abnégation et l’humanisme de nos citoyens dévoués et dédiés. Nous avons reconnu leur implication et leur apport dans notre collectivité. Je réitère mes remerciements à tous les bénévoles. Merci pour votre énergie, votre temps et ce don de soi inestimable. », mentionne en terminant le maire, Pierre-Luc Bellerose.