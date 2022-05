Amélioration des services aux citoyens : L’hôtel de ville accessible sur l’heure du dîner dès le 16 mai

Afin d’améliorer les services offerts aux citoyens, la Ville de Joliette annonce que les heures d’ouverture de l’hôtel de ville seront modifiées à compter du 16 mai prochain.

Le service d’accueil aux citoyens sera donc accessible selon l’horaire suivant :

Horaire régulier — 3 septembre au 5 juin : Lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30.

Horaire d’été — 6 juin au 2 septembre : Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Les citoyens auront accès aux services en personne, par téléphone, par clavardage ou par courriel sur l’heure du dîner.

« À l’écoute des citoyens, notre équipe est engagée à accroître leur satisfaction à l’égard des services municipaux. Le changement des heures d’ouverture de l’hôtel de ville s’inscrit dans cette lignée et figure au nombre des actions visant à améliorer les services offerts aux Joliettaines et Joliettains. », mentionne le maire, Pierre-Luc Bellerose.

La Ville rappelle que son site Web et l’espace citoyen Civis sont à la disposition des citoyens à tout moment. Nul besoin d’intermédiaire ou d’assistance ! Dans l’immédiat et la simplicité, trouvez réponse à vos questions et accédez aux services municipaux au www.joliette.ca.