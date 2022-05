Le ministère des Transports du Québec s’engage pour la sécurité de la rue Beaudry

À l’issue d’une rencontre tenue la semaine dernière avec les hauts responsables du MTQ et des représentants de l’administration municipale, la Ville de Joliette annonce que ses revendications portant sur la sécurisation de la rue Beaudry ont été entendues et qu’elle a reçu l’engagement ferme du MTQ quant à la réalisation de certains travaux d’ici la fin de l’année 2022.

Deux correctifs significatifs seront enfin apportés à la rue Beaudry afin d’assurer la sécurité des piétons et des automobilistes. D’abord, un clignotant sera ajouté à l’intersection des rues Leduc et Beaudry Nord, et ce, dès cet été.

Ensuite, un feu de circulation « tout rouge » sera ajouté cet automne à l’intersection des rues Beaudry Nord et Saint-Louis, octroyant ainsi une priorité exclusive aux piétons.

Le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, se réjouit des avancées dans ce dossier. « Je suis confiant que le MTQ respecte son engagement. La rue Beaudry Nord est l’une des principales artères principales de la ville et il y a urgence d’agir pour la sécurité de tous », mentionne le maire.

Rappelons que Joliette multiplie ses démarches dans ce dossier depuis bon nombre d’années. La tragédie survenue l’automne dernier ayant causé la mort d’une piétonne n’a fait que confirmer la dangerosité de cette intersection.

« Le conseil municipal et moi-même allons suivre de très près ce dossier et nous n’hésiterons pas à rappeler le MTQ à l’ordre au besoin. », termine le maire.