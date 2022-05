Une œuvre à voir au pavillon d’accueil du Parc métropolitain du Domaine-seigneurial-de-Mascouche

La Ville de Mascouche invite ses citoyens à admirer la nouvelle œuvre d’art public Entre ciel et soleil récemment mis en place au pavillon d’accueil du Parc métropolitain du Domaine-seigneuriel-de-Mascouche (300, place des Rapides).

Entre ciel et soleil

L’œuvre est une impression numérique sur pellicule laminée sur verre. Bien qu’abstraite, l’image, par la dynamique des gestes, rappelle la nature environnante et les pousses de végétation. Elle est comme un reflet-miroir du bleu du ciel et des ocres des graminées qui poussent devant l’édifice.

En concevant l’image, l’artiste professionnel Gilles Boisvert a souhaité souligner la forme triangulaire de la fenestration dont chaque fenêtre verticale amène le regard vers le haut.

Cette œuvre s’inscrit dans la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec.

Celle-ci fait en sorte que 1 % des coûts liés à un projet de construction doivent être alloués à la réalisation d’une œuvre d’art public spécialement conçue pour l’édifice. Le pavillon d’accueil en fait partie puisqu’une subvention du gouvernement a été reçue pour sa construction.